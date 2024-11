«Je suis sur le point d’être à nouveau papa» : Machine Gun Kelly s'exprime pour la première fois depuis l'annonce de la grossesse de sa compagne Megan Fox

Au début du mois, Megan Fox a annoncé attendre son quatrième enfant avec son fiancé, le rappeur Machine Gun Kelly. Resté discret jusqu'à présent, le futur papa a finalement réagi à cette heureuse nouvelle.

Un père comblé. Machine Gun Kelly, de son vrai nom Colson Baker, a pris la parole près de deux semaines après que sa compagne Megan Fox a partagé publiquement l'annonce de sa grossesse.

isolating myself in the desert next week to restart this album from scratch.



when inspiration flows through me unblocked, we will reach the destination in no time. don’t worry.



after all, im about to be a dad again!

— mgk (@machinegunkelly) November 25, 2024