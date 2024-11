«Ce n'est pas un honneur d'être nommé» : Samuel L Jackson explique pourquoi il a été déçu de perdre l'Oscar en 1995

Lauréat d'un Oscar d'honneur en 2022, Samuel L. Jackson a affirmé que recevoir une nomination n'aurait pas suffit à faire son bonheur lors de la cérémonie.

En 1995, Samuel L. Jackson a perdu l'Oscar du meilleur second rôle masculin pour son interprétation de Jules Winnfield dans «Pulp Fiction», au profit de Martin Landau. Une défaite que l'acteur a du mal à accepter, comme il a confié lors d'une interview avec l'Associated Press.

«Nous sommes dans le métier depuis assez longtemps pour savoir que lorsque les gens disent : "C'est un honneur d'être nommé", non, ce n'est pas un honneur. C'est un honneur de gagner», a expliqué le comédien lors de la promotion de son film «La leçon de piano», au côté de Michael Potts. À l'époque, sa déception avait été visible, avec un «m****» échappé lorsque son concurrent avait été annoncé vainqueur.

