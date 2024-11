«Il est important que je donne ma version des faits» : le chanteur Khalid dément les accusations de consommation de drogues et d'abus sexuels de son ex-conjoint

Accusé par son ancien compagnon de consommation de cocaïne rose, de recours à des relations sexuelles tarifées et de comportements violents, le chanteur Khalid a catégoriquement nié ces allégations.

Des déclarations cinglantes. L'auteur-compositeur-interprète Khalid, célèbre pour des titres tels que «Location» ou «Young, Dumb & Broke» , a répondu aux accusations de son ex-petit ami, l'artiste Hugo Almonte, qui aurait dévoilé publiquement son homosexualité la semaine dernière.

Dans une vidéo publiée sur X (anciennement Twitter), ce mardi 26 novembre, le musicien a déclaré : «Je voulais juste venir ici et aborder certaines choses pour que nous puissions laisser tout cela dans le passé. Je sais que je n'ai pas à le faire. Mais je pense qu'il est important que je donne ma version de la situation». «Je n'ai jamais pris de cocaïne de ma vie. Je ne me mets pas dans ces situations. Je ne suis pas dans ce genre d’environnement. Je fume de l’herbe. Et je bois un peu. Mais je n’ai jamais pris de cocaïne de ma vie. Pour de vrai», a-t-il écrit.

Shared this on Instagram so I’m gonna share this here too. Thank you pic.twitter.com/i8mJIZsfAn

La déclaration fait référence à une publication de son ex-partenaire, qui avait laissé entendre qu'un chanteur de R&B gay lui avait fourni cette drogue, un mélange de substances hallucinogènes. La substance a été récemment mise en lumière dans la mort de figures publiques comme Liam Payne et Matthew Perry. Khalid, de son vrai nom Khalid Donnel Robinson, a ensuite nié avoir eu recours à des relations sexuelles tarifées. «Je n'ai jamais payé pour des relations sexuelles de toute ma vie. Jamais. Je n'ai jamais payé personne pour sortir avec moi. Je n'ai jamais payé personne pour avoir une relation avec moi». Il a démenti avoir accusé publiquement son ex ou quiconque d'un cambriolage à son domicile, soulignant que seuls ses proches étaient informés de l'incident.

Au cours de la vidéo, l'artiste a révélé avoir été en couple avec Hugo Almonte «il y a quatre ou cinq ans», exprimant sa surprise face à ces accusations après des années sans contact. «Je ne sais pas pourquoi il a fait ça. Je ne sais pas ce qui lui arrive. La santé mentale est réelle. Je n’ai même pas eu de conversation avec ce type ni vu ce dernier depuis quatre ans», a-t-il souligné.

En évoquant les allégations de comportement abusif, Khalid s'est montré particulièrement affecté, affirmant : «C'est un peu choquant de voir les quelques commentaires – pas que ce soit un récit récurrent ou quelque chose comme ça – mais c'est choquant de voir les quelques commentaires de personnes qui me dépeignent comme si j'étais juste un agresseur manipulateur. C'est tout simplement fou. En ce qui concerne les histoires d'abus, c'est choquant», a expliqué le chanteur. Khalid a conclu en rappelant que la controverse n'a aucune influence sur ses projets musicaux. «Je suis bien là où je suis. Je n’ai pas besoin d’un coup de pub pour attirer l’attention. Ce n’est pas mon truc», a-t-il indiqué.

Sa vidéo d'explications intervient après une série de publications de son ancien conjoint le vendredi 22 novembre, qui avait publiquement révélé son homosexualité. «J'ai été dénoncé et le monde continue de tourner. Soyons clairs (mdr) Je n'ai pas honte de ma sexualité ! En réalité, ça ne regarde personne ! Mais je suis bien dans ma peau, je vous aime tous», avait répondu Khalid.

I got outted and the world still continues to turn. Let’s get this straight (lmao) I am not ashamed of my sexuality! In reality it ain’t nobodies business! But I am okay with me love yall

— Khalid (@thegreatkhalid) November 23, 2024