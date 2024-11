Marilyn Manson abandonne son procès en diffamation contre l'actrice Evan Rachel Wood

Marilyn Manson abandonne le procès qu’il avait intenté pour diffamation contre son ex Evan Rachel Wood qui l’accuse de violences sexuelles.

Marilyn Manson ne poursuit plus son ex Evan Rachel Wood. Le sulfureux musicien de 55 ans, accusé par plusieurs femmes de violences sexuelles et psychologiques, a poursuivi l'actrice de 37 ans en mars 2022 pour diffamation, affirmant qu'elle l'avait «publiquement présenté» comme un «violeur et un agresseur – un mensonge malveillant qui a fait dérailler la brillante carrière musicale, télévisuelle et cinématographique de Warner».

Aujourd'hui, près de trois ans plus tard, Marilyn Manson abandonne son procès contre elle et paiera ses honoraires d'avocat. «Marilyn Manson, dont le vrai nom est Brian Warner, a intenté une action en justice contre Mme Wood dans le cadre d’un coup de publicité pour tenter de saper la crédibilité de ses nombreuses accusatrices et relancer sa carrière chancelante. Mais sa tentative de faire taire et d’intimider Mme Wood a échoué », a déclaré Michael J. Kump, avocat de l’actrice, star de la série «Westworld», dans une déclaration à la presse, notamment relayée par Variety.

«Comme l’a correctement jugé le tribunal de première instance, les réclamations de Brian Warner étaient sans fondement. La décision de Brian Warner d’abandonner finalement son procès et de payer à Mme Wood l’intégralité de ses honoraires, soit près de 327 000 dollars, ne fait que le confirmer.»

«Après quatre ans de combat où il a pu dire la vérité, Brian est heureux de rejeter ses plaintes toujours en cours et son appel afin de fermer la porte à ce chapitre de sa vie », a de son côté déclaré Howard King, l'avocat de Manson.

L'actrice avait refusé tout compromis

Comme le rappelle le DailyMail, le chanteur de 55 ans avait tenté de parvenir à un accord avec Evan Rachel Wood au moment de son appel déposé en août. Les avocats de l’actrice ont déclaré qu’il avait fait une offre - que l'actrice de 37 ans a refusée - dans laquelle elle aurait dû publier une déclaration commune et garder tous les termes de l'accord confidentiels, en échange d'un paiement.

En mars 2022, Marilyn Manson avait déposé sa plainte pour diffamation contre l'actrice avant la sortie de son documentaire HBO «Phoenix Rising: Don't Fall». Dans cette plainte déposée devant la Cour supérieure de Los Angeles, l’interprète de «The Dope Show» avait déclaré qu’Evan Rachel Wood et l'artiste Illma Gore s'étaient engagées dans une «conspiration» pour le salir en le qualifiant de «violeur et d'agresseur».

Dans le documentaire, Evan Rachel Wood déclare en effet que le chanteur, avec qui elle a été fiancée, l'avait agressée sexuellement et abusée émotionnellement pendant la période où ils étaient en couple de 2006 à 2010. Dans une publication Instagram en février 2021, elle avait aussi écrit : «Le nom de mon agresseur est Brian Warner, également connu dans le monde sous le nom de Marilyn Manson. Il a commencé à me manipuler quand j'étais adolescente et m'a horriblement maltraitée pendant des années. J'ai subi un lavage de cerveau et j'ai été manipulée pour me soumettre. J'en ai assez de vivre dans la peur des représailles, des calomnies ou du chantage.»

Evan Rachel Wood avait expliqué vouloir «dénoncer cet homme dangereux et dénoncer les nombreuses industries qui l'ont soutenu, avant qu'il ne ruine d'autres vies» et affirmé se tenir «aux côtés des nombreuses victimes qui ne se tairont plus».