«Je suis l’homme que je suis aujourd’hui grâce à lui» : Oliver Hudson révèle pourquoi lui et Kate Hudson ont refusé d'être adoptés par Kurt Russell

Oliver Hudson et sa sœur Kate Hudson pouvaient devenir légalement les enfants de Kurt Russell, mais ils ont choisi de ne pas être adoptés par la star.

Dans leur podcast «Sibling Revelry», qu'il anime avec sa sœur cadette Kate Hudson, Oliver Hudson a évoqué les raisons pour lesquelles ils ont refusé d'être adoptés par Kurt Russell dans leur jeunesse. «Je dis ça parce que mon père a vécu un petit moment avec nous, puis il s’est enfui. Nous avons une bonne relation maintenant, mais cela a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps, mais nous sommes là», a expliqué le comédien.

Il a confié avoir rencontré Kurt Russell, célèbre pour ses rôles dans «Tombstone» ou «Les Chroniques de Noël», alors qu'il était âgé de «six, cinq ou six ans». «C’est essentiellement lui qui m’a élevé. Je suis l’homme que je suis aujourd’hui grâce à lui, n’est-ce pas ? Il y a eu un moment où il nous a demandés, à Kate et moi, si nous voulions être adoptés, et nous avons dit non», a-t-il ajouté.

Cependant, en raison de leurs jeunes âges, ils n'étaient pas conscients de la symbolique. «Nous avions six et douze ans, je ne me souviens plus de l’âge, mais nous nous sommes dit : "Bon, nous n’en avons pas besoin. L’amour est là"», a-t-il conclu.

Goldie Hawn, leur mère, a accueilli Oliver et Kate lors de son mariage avec Bill Hudson, qui a duré de 1976 à 1982. Au fil des ans, les deux enfants ont souvent parlé du sentiment d'abandon envers leur père biologique. Toutefois, après être devenu le compagnon de leur mère en 1983, Kurt Russell a rapidement endossé le rôle de figure paternelle, se faisant affectueusement appeler «Pa» par Oliver et Kate.