Kate Middleton et le prince William rendent hommage à Liz Hatton, une adolescente «courageuse» décédée d'un cancer à l'âge de 17 ans

Kate Middleton et le prince William rendent ce jeudi hommage à Liz Hatton, une adolescente décédée à l’âge de 17 ans des suites d’un cancer, qu’ils avaient rencontrée récemment.

Leur cœur est brisé. Kate Middleton et le prince William, qui avait croisé il y a moins d’un mois le chemin de Liz Hatton, une adolescente âgée de 17 ans souffrant d’un cancer, pleurent ce jeudi sa disparition.

La jeune photographe a rendu son dernier souffle ce mardi 26 novembre après une lutte acharnée contre la maladie, une tumeur desmoplasique à petites cellules, une forme rare et agressive de cancer.

Dans un message posté sur X ce jeudi, le prince et la princesse de Galles ont salué son courage immense. «Nous sommes si désolés d’apprendre la mort de Liz Hatton», indique le communiqué. «C’est un honneur d’avoir pu rencontrer une jeune femme aussi courageuse et aussi humble. Nous adressons nos pensées et nos prières aux parents de Liz, Vicky et Aaron, et à son frère Mateo pendant cette période incroyablement difficile.»

Liz Hatton earned a special place in our hearts with the courage and love she showed in her short life. Her light will always be with us. We love you, Liz. My condolences to her family and loved ones. pic.twitter.com/bZPOulLyhd

