Kim Kardashian nie avoir été payée par Tesla pour poser avec un robot lors d'une séance photo

Kim Kardashian a répondu aux spéculations concernant sa séance photo controversée avec un robot de la marque d'Elon Musk, Tesla.

Un représentant de Kim Kardashian a affirmé au New York Times que la star de téléréalité, qui avait fait sensation sur les réseaux sociaux en posant avec un robot Tesla à 30.000 dollars la semaine dernière, n'avait pas été payée par la marque en échange de ses publications.

Quelques jours plus tôt, la femme d'affaires avait suscité la controverse en publiant sur Instagram des photos d'elle avec une voiture Tesla et un robot. Vêtue de lingerie couleur chair, de bas en dentelle, d'un porte-jarretelles et d'une veste noire, elle apparaît sur l'une des photos tenant la main du robot, tandis que sur une autre, elle est assise sur ses genoux, alors qu'il est positionné à la place du conducteur. En légende, elle avait ajouté un émoji extraterrestre.

Une publicité dissimulée ?

Sur X, Kim Kardashian avait également partagé une vidéo montrant le robot dans le véhicule, avec la légende : «Optimus est là pour m'emmener faire un tour dans le Cybercab». Dans les images, la star marche vers la voiture, en déclarant : «OK les gars, mon chauffeur est là. Le nouveau Cybercab de Tesla». Lorsqu'elle atteint le siège conducteur, le robot est là pour l'accueillir. «Bonjour, Monsieur», a dit Kim Kardashian avant d'éclater de rire et de plaisanter sur les jantes du véhicule.

Dans une autre séquence postée sur les réseaux sociaux, l'ex-femme du rappeur Kanye West a documenté sa rencontre avec le robot. «Salut ! Tu peux faire ça ? Je t’aime», lui a-t-elle demandé, en formant une moitié de cœur avec l’une de ses mains. L'automate a imité son geste, provoquant l'étonnement de la star. Par la suite, elle lui a suggéré une course à pied, et le robot se met à danser le hula. « Oh, tu es hawaïen ?», a-t-elle demandé. Elle a accompagné ces vidéos de la légende : «Voici ma nouvelle amie @Tesla».

Ces publications ont laissé les internautes perplexes. Certains internautes ont surnommé le robot Optimus «le petit ami parfait», tandis que d'autres ont spéculé sur le montant qu'Elon Musk avait pu payer pour cette publicité. Un utilisateur a même écrit : «Désolé Kim, mais nous ne sommes pas prêts à normaliser ce genre de bizarrerie».