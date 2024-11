«Les gens crient toujours après moi ou lui» : Ben Stiller révèle avec quel célèbre acteur les fans le confondent régulièrement

Ben Stiller confie être régulièrement confondu avec un autre pilier de la comédie depuis de nombreuses années.

Une ressemblance troublante. Lors de son passage dans l'émission de Jimmy Fallon, «The Tonight Show», Ben Stiller a partagé une anecdote amusante sur la confusion fréquente entre lui et son ami de longue date, Adam Sandler. Les deux acteurs se retrouvent régulièrement à rectifier ces erreurs d'identité.

«Nous sommes amis depuis, je ne sais pas, 30 ans ou quelque chose comme ça maintenant. Les gens me confondent souvent avec lui ou lui avec moi. Parfois, il m'envoie un message pour dire : "J'étais en Italie, et quelqu'un a crié : 'Ben Stiller, je t'aime !'". Et moi, à l'inverse, j'entends des trucs comme : "Oh mec, «Click» a changé ma vie." Et je dois répondre : "Non, je ne suis pas Adam Sandler. Je suis Ben Stiller". Et là, ils me disent : "Qui ?"», a expliqué le comédien en riant.

¿Ben Stiller o Adam Sandler? Esa es la cuestión. pic.twitter.com/CFsFaxmsvr — Andy W. (@4ndyWS) November 27, 2024

Tous deux âgés de 58 ans, Ben Stiller et Adam Sandler ont partagé l'écran à plusieurs reprises, notamment dans «Happy Gilmore» (1996) ou «The Meyerowitz Stories» (2017), où ils jouaient des frères. «Nous adorions nous voir tous les jours. J’adore le voir. C’était un sentiment fraternel incroyable avec nos scènes ensemble, j’étais tellement excité de les faire», avait déclaré la star de «Copains pour toujours» à Good Morning America en 2017, à propos de son travail avec sa co-star. Adam Stiller a également fait des apparitions dans d'autres films de son amie, comme «Hubie Halloween» (2020) et «Funny People» (2009).