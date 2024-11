Lil Xan : le rappeur est recherché par la police après avoir agressé un homme en boîte de nuit

La police recherche le rappeur Lil Xan, qui aurait jeté son micro sur un homme et lui aurait donné des coups de pied à la tête dans un club, la semaine dernière aux États-Unis.

Après avoir brandi une arme de poing lors d'une altercation avec un homme dans une station-service, le rappeur Lil Xan est de nouveau dans le collimateur de la police après avoir été filmé en train d'agresser un homme lors d'une performance dans une boîte de nuit à Boston (États-unis), la semaine dernière, selon TMZ.

Sur les images, on voit le musicien, de son vrai nom Nicholas Diego Leanos, discuter avec quelques membres du public tard dans la nuit de vendredi à samedi matin. Puis, il lance son micro au visage d'un homme qui lui fait un doigt d'honneur devant la scène, avant de lui donner un coup de pied à la tête avant que plusieurs personnes ne puissent les séparer. Dans les derniers instants de la vidéo, un homme en chemise noire semble se disputer avec l'artiste qui, après s'être éloigné, se retourne et crie : «Hé, va te faire foutre».

Lil Xan is wanted by police after footage showed him assaulting a man at a nightclub, where he hit the man with a microphone & kicked him.





The incident was reportedly unprovoked & Xan fled before security could intervene. Cops were called shortly after. pic.twitter.com/E34AfOTR4T

— No Jumper (@nojumper) November 27, 2024