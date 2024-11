Sophie Rain : la star d'Internet révèle gagner près de 4 millions de dollars par mois sur OnlyFans

Âgée de 20 ans, Sophie Rain, devenue célèbre grâce à TikTok, a fêté la première année de son compte OnlyFans, en révélant avoir gagné près de 43,5 millions de dollars, soit près de 4 millions de dollars par mois.

Une année bien remplie. Révélée sur TikTok avec ses vidéos sexy postées sur son compte qui affiche plus de 9 millions d’abonnés, Sophie Rain, 20 ans, vient de dévoiler la somme colossale générée par son compte OnlyFans ouvert il y a un an. La star américaine des réseaux sociaux a ainsi révélé avoir gagné de 43,5 millions de dollars (41,2 millions d'euros), soit près de 4 millions de dollars par mois, via son activité sur la plate-forme de contenus.

thankful for one year on here pic.twitter.com/Rq8KU5ju7n — Sophie Rain (@sophieraiin) November 28, 2024

«Reconnaissante pour cette première année passée ici», a-t-elle écrit dans un message vu plus de 16 millions de fois depuis sa mise en ligne. Suivie par plus de 5 millions de personnes sur Instagram, et plus de 2,5 millions sur X, Sophie Rain s’est imposée comme une célébrité incontournable d’Internet en seulement quelques années d’activité.

Aider sa famille

La jeune femme est née dans une famille modeste en Floride, aux États-Unis, et utilise son argent pour aider ses proches. Dans un article publié par le site britannique The Sun en août dernier, Sophie Rain a ainsi révélé que ses premières dépenses avaient été pour le remboursement des dettes de ses parents, notamment celles de son père restaurateur. Elle leur a également offert une nouvelle voiture, et soldé leur emprunt bancaire. Et elle projette de leur acheter une nouvelle maison prochainement.

«C’est tellement agréable de pouvoir aider mes parents et le reste de ma famille. C’est ce que j’ai toujours rêvé de faire. Et c’est une des principales motivations qui me pousse à faire ce que je fais», a-t-elle indiqué. «Les voir lutter pendant mon enfance m’a beaucoup affecté, ils ne méritaient pas ça», a-t-elle ajouté.

Sophie Rain est aujourd’hui en mesure de mener le train de vie qu’elle souhaite, et ne manque pas de se faire plaisir, avec l’achat de voitures de luxe, et la location d’un appartement à Tampa. Elle a toutefois prévu de placer 70% de ses gains, avec l’idée de les investir pour son avenir.

On notera que, si OnlyFans ne cesse de voir ses revenus augmenter ces dernières années, pour atteindre les 6,6 milliards de dollars de gains générés en 2023 (OnlyFans prend une part de 20%), les plus de 4 millions de «créateurs de contenus» qui s’y trouvent ne gagnent pas autant d’argent que Sophie Rain, avec une large majorité affichant un revenu moyen estimé entre 150 et 180 dollars par mois. Il y aurait environ 300 créateurs qui dépasseraient la barre du million de dollar par an.