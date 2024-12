Bob Bryar, l'ancien batteur du groupe My Chemical Romance, a été retrouvé mort à son domicile à l'âge de 44 ans

Batteur du groupe de rock My Chemical Romance pendant six ans, Bob Bryar est décédé à l'âge de 44 ans.

Une annonce choquante. Bob Bryar, ancien batteur de My Chemical Romance de 2004 à 2010, a été retrouvé sans vie à son domicile dans le Tennessee (États-unis) le mardi 26 novembre, selon TMZ. «Le groupe demande votre patience et votre compréhension pendant qu'il traite la nouvelle du décès de Bob», a déclaré un porte-parole de «MCR» à Rolling Stone.

Pour le moment, la cause du décès reste inconnue, et l'identité de la personne qui a découvert son corps n'a pas été révélée. Cependant, le rapport indique son corps était «gravement décomposé» au moment où il a été découvert et que les autorités ont dû faire appel au service de contrôle des animaux pour s'occuper de ses deux chiens.

Les enquêteurs ne soupçonnent pas d'acte criminel, précisant que «toutes ses armes et son matériel musical étaient intacts». Le médecin légiste poursuit ses investigations pour déterminer les circonstances du décès.

Bob Bryar avait été aperçu pour la dernière fois le 4 novembre, jour où il avait également publié ses derniers tweets, dont l'un simplement intitulé « TULSI », en référence probable à l'ancien membre du Congrès Tulsi Gabbard.

Un départ houleux du groupe

Le musicien avait intégré My Chemical Romance en 2004 pour remplacer le batteur d'origine Matt Pelissier. Il est resté au sein du groupe jusqu'en 2010, contribuant notamment à l'album phare «The Black Parade», sorti en 2006.

Son départ avait été entouré de rumeurs de tensions avec ses collègues – Mikey Way, Gerard Way, Ray Toro et Frank Iero. Toutefois, ce dernier avait indiqué que son départ était «une décision douloureuse à prendre pour nous tous et n'a pas été prise à la légère». «Nous lui souhaitons bonne chance dans ses projets futurs et nous attendons de vous tous qu'il fasse de même», avait-il ajouté.

En 2015, l'artiste avait révélé dans une publication sur X que son éviction de My Chemical Romance l'avait plongé dans une profonde dépression et une grande détresse émotionnelle. Il avait notamment écrit qu'il était devenu « la personne la plus déprimée, en colère et suicidaire de tous les temps».

Dans un message ultérieur, supprimé depuis, il avait écrit : «Maintenant, je prends tellement de pilules que je me sens un peu mieux, même si cela me dérange encore tous les jours. Dans une conversation récente, on m'a dit que je ne reviendrais pas». My Chemical Romance prévoyait de partir en tournée en 2025, mais Bob Bryar n'était pas supposé se joindre de nouveau au groupe.

Après avoir quitté la musique en 2014, Bob Bryar s'était reconverti en tant qu'agent immobilier et s'était engagé activement dans la défense des animaux, soutenant des sanctuaires et des œuvres caritatives. En 2021, il avait même vendu la batterie qu'il avait utilisée pour la dernière fois avec le groupe aux enchères, pour collecter des fonds pour un centre de sauvetage d'animaux dans le Tennessee, selon Rolling Stone.