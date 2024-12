«En fin de compte, c'est moi qui suis en fauteuil roulant» : la star de «Wicked», Marissa Bode, dénonce les moqueries sur le handicap de son personnage

Première actrice en fauteuil roulant, Marissa Bode, qui incarne Nessarose dans «Wicked», a réagi aux blagues en ligne visant le handicap de son personnage.

Une mise au point nécessaire. Marissa Bode, qui incarne Nessarose, la sœur cadette d'Elphaba dans l'adaptation cinématographique de «Wicked» réalisée par Jon M. Chu, a pris la parole pour dénoncer les commentaires négatifs portant sur son handicap depuis la sortie du film en Australie, États-Unis et Canada en novembre.

Dans une vidéo TikTok de cinq minutes, la comédienne a déclaré : «Il est tout à fait normal de ne pas aimer un personnage de fiction. Je vais admettre mon parti pris, car j'ai des sentiments très différents de ceux de beaucoup d'entre vous à l'égard de Nessa, et c'est tout à fait normal. Je pense que Nessa est complexe, mais c'est la beauté de l'art. "Wicked", ses personnages et le film ne seraient pas ce qu'ils sont s'il n'y avait pas d'opinions différentes sur les personnages et sur qui est vraiment méchant ou non. Et ne pas aimer Nessa elle-même est tout à fait normal. Parce qu’elle est fictive, c’est tout à fait normal».

#nessa ♬ original sound - Marissa @marissa_edob Representation is important but that’s not the only thing that will save the disabled community. I need a lot of y’all (non-disabled people) to do the work. To dissect and unlearn your own ableism. Listen to disabled people. Follow other disabled people outside of just me. Read up on the disability rights movement/watch the documentary Crip Camp! I understand no one likes feeling like they’re being scolded. But true progress never comes with comfort. And that’s ok. #wicked

La comédienne a expliqué qu'elle ne s'offusquait pas des blagues «stupides, ridicules et inoffensives» sur les actions ou la personnalité de son personnage, étant donné que le personnage était fictif. Cependant, elle a fermement condamné les commentaires et plaisanteries « agressifs» liés au handicap de Nessa, qualifiant ces remarques de «profondément embarrassantes» et inappropriées. «Le handicap n'est pas fictif. En fin de compte, c'est moi, Marissa, qui suis toujours handicapée et en fauteuil roulant. Ces moqueries deviennent alors une cible facile que trop de gens s'autorisent à viser», a-t-elle souligné.

L'actrice a ajouté beaucoup de ces commentaires provenaient «d'inconnus non handicapés avec comme chute le fait de ne pas pouvoir marcher», donnant «l'impression de rire de, plutôt que de rire avec» quelqu'un. «Cela va bien au-delà de moi, Marissa, qui doit simplement ignorer les commentaires sur Internet. Ces commentaires n'existent pas dans le vide. Les commentaires agressifs qui veulent faire du mal et pousser Nessa hors de son fauteuil roulant, ou qui disent qu'elle mérite son handicap, sont deux commentaires très grossiers et nuisibles que de vraies personnes handicapées, dont je fais partie, ont déjà entendues», a expliqué la star.

«L’un des thèmes majeurs de «Wicked» est la capacité à se comprendre les uns les autres»

Admettant qu'elle se sentait parfois effrayée par les réactions des gens, notamment en raison du sort réservé à d'autres personnes handicapées ayant dénoncé le validisme, Marissa Bode a exhorté les téléspectateurs de «Wicked» à faire preuve d'empathie et à éviter de minimiser les expériences des autres.

«Heureusement, je suis aujourd’hui à un stade de ma vie où je peux reconnaître que ces blagues sur le handicap sont faites par ignorance. Je n’aurais pas pu en dire autant de Marissa il y a 10 ans, et cela aurait eu beaucoup plus d’impact sur moi-même plus jeune, et je crains qu’une version plus jeune de moi-même soit quelque part sur Internet et soit blessée par ces commentaires».

Pour conclure, la comédienne a rappelé un message central du film : «Enfin, je tiens à dire que l’un des thèmes majeurs de «Wicked» est la capacité à écouter et à se comprendre les uns les autres. Et j’espère vraiment que c’est quelque chose que beaucoup d’entre vous pourront pratiquer davantage et emporter avec eux».

Depuis sa sortie en salles, la première partie du remake sur grand écran de la comédie musicale a battu plusieurs records, notamment le meilleur démarrage au box-office pour une adaptation musicale de Broadway. «Wicked : Partie II» devrait sortir le 26 novembre 2025.