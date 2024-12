Affaire Diddy : le rappeur est poursuivi pour avoir suspendu une femme au-dessus d'un balcon

Sean « Diddy » Combs est accusé d’avoir menacé une jeune femme de mort et de l’avoir suspendue au-dessus d'un balcon situé au 17e étage de l'appartement de son ex-compagne en 2016.

Et une nouvelle plainte contre Diddy. Bryana «Bana» Bongolan, créatrice de mode, a déposé plainte contre le magnat du hip-hop pour agression sexuelle, séquestration illégale, infliction intentionnelle de détresse émotionnelle et d'autres faits graves. La plaignante réclame 10 millions de dollars de dommages et intérêts, notamment pour un incident où elle aurait été suspendue au-dessus du balcon du 17e étage de l'appartement de Casandra «Cassie» Ventura, l'ex-compagne de l'artiste.

La présumée victime, qui s'était liée d'amitié avec la chanteuse lors de leur collaboration en 2014, a expliqué que l'incident s'est produit alors qu'elle et sa petite amie de l'époque dormaient dans l'appartement de Cassie. Au petit matin, le rappeur aurait fait irruption bruyamment, se dirigeant vers elle sur le balcon, avant de la saisir pour l'agresser en lui caressant la poitrine. Malgré ses cris pour qu'il la laisse tranquille, il l'aurait soulevée et placé sur la rambarde en hurlant : «Tu sais ce que tu as fait, bordel !», selon sa déposition.

Mesurant 1,40 m pour 45 kg à l'époque, la jeune femme a tenté de résister pour éviter une chute mortelle. Cassie serait intervenue, demandant à son compagnon d'arrêter, et lui aurait rappelé que la petite amie de la plaignante se trouvait également dans l'appartement. Néanmoins, il l'aurait tiré par-dessus le balcon sans la relâcher pour la «jeter violemment sur des meubles de jardin du balcon, y comprenant une table». La présumée victime a confié ne toujours pas comprendre les raisons de cette agression.

En outre, la créatrice de mode a rapporté avoir été témoin des «signes inquiétants d'une relation abusive» et des incidents de violences conjugales entre le couple, racontant notamment un incident où Diddy aurait lancé un «grand couteau de cuisine» sur sa petite amie, «qui, agissant en état de légitime défense, lui en a renvoyé un».

Une relation professionnelle «terrifiante»

Selon «Bana», sa relation professionnelle avec l'artiste, initiée pour collaborer sur des projets de design tels qu'une ligne de vêtements et une pochette d'album, s'est rapidement transformée en un calvaire. «Cette relation de travail plus étroite n'a non seulement pas conduit au lancement de carrière qu'elle espérait, mais l'a forcé à faire l'expérience directe de la violence et des abus de M. Combs également dans des contextes professionnels», le producteur «dirigeant sa rage» contre elle, est-il précisé dans la poursuite.

Parmi les exemples cités, la jeune femme a décrit un voyage où le rappeur l'aurait contrainte à ingérer ce qu'elle pense être de l'ecstasy, et une séance photo où il l'aurait menacée : «Je suis le p***** de fils du diable. Je pourrais te tuer», aurait-il déclaré. Des menaces qu'elle aurait prises au sérieux, se souvenant notamment de l'explosion de la voiture du rappeur Kid Cudi, survenue après que ce dernier a fréquenté Cassie.

Un représentant légal du musicien, inculpé pour trafic sexuel, racket et transport à des fins de prostitution, a nié les allégations dans une déclaration à Rolling Stone : «Toute personne a le droit d’intenter une action en justice, quelles que soient les preuves dont elle dispose ou non. Depuis l’année dernière, Mme Bongolan a exprimé son intention de poursuivre M. Combs et a demandé une représentation juridique pour faire valoir ses droits. M. Combs nie fermement ces graves allégations et reste convaincu qu’elles seront finalement prouvées sans fondement».

Cette affaire s'ajoute aux nombreuses accusations visant Diddy, actuellement détenu dans un établissement correctionnel de Brooklyn. Ses demandes de libération sous caution ont été rejetées à trois reprises.