«Je suis presque sûre que c'est une agression» : Margot Robbie a cru qu'elle serait arrêtée pour une improvisation audacieuse dans «Le Loup de Wall Street»

En se remémorant sa performance dans «Le Loup de Wall Street», Margot Robbie a révélé sa crainte d'être arrêtée après avoir improvisé une scène avec Leonardo DiCaprio.

Plus de peur que de mal. Plus d'une décennie après avoir incarné Naomi Lapaglia dans «Le loup de Wall Street», Margot Robbie a confié dans le podcast «Talking Pictures» que le tournage du film, le plus gros succès commercial de Martin Scorsese, aurait pu prendre une tournure dramatique pour elle.

Lorsqu'elle a évoqué sa dernière audition pour ce thriller comique aux côtés de Leonardo DiCaprio, Margot Robbie a raconté avoir tenté une approche originale. Selon le scénario, son personnage devait embrasser Jordan Belfort, mais, à la surprise générale, elle a choisi une autre voie. «Je me suis dit que je pourrais embrasser Leonardo DiCaprio tout de suite, et que ce serait génial. J'ai hâte de le dire à tous mes amis. Et puis j'ai pensé… Non. Et je l'ai juste frappé en plein visage».

«Il y eut un silence de mort pendant ce qui m'a semblé une éternité, mais qui n'a duré que trois secondes. Puis ils ont éclaté de rire. Léo et Marty riaient tellement fort qu'ils ont dit : 'C'était génial'. Je me disais : 'Je vais être arrêtée, je suis presque sûre que c'est une agression. Non seulement tu ne travailleras plus jamais, mais tu iras en prison pour ça, idiote. Et aussi, pourquoi l'as-tu frappé si fort ? Tu aurais dû le faire plus doucement'», a-t-elle ajouté. Heureusement, cette audace a joué en sa faveur.

Un film révélateur

Inspiré de faits réels, «Le Loup de Wall Street» retrace l'ascension et la chute de Jordan Belfort, un trader de Wall Street dans les années 1980. À sa sortie, le film a connu un immense succès. Cependant, Margot Robbie n'était pas préparée à l'impact de cette célébrité soudaine.

L'actrice a confié à Vanity Fair avoir traversé une période difficile après le film, qu'elle décrit comme l'un de ses «moments les plus bas». «Il se passait quelque chose au début et c'était assez horrible, et je me souviens avoir dit à ma mère : 'Je ne pense pas que je veuille faire ça'. Elle m'a regardée, le visage complètement impassible, et m'a dit : 'Chérie, je pense qu'il est trop tard pour ne pas le faire'. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que la seule solution était d'avancer», a-t-elle ajouté.

Depuis, Margot Robbie est depuis devenue l'un des actrices les plus demandées à Hollywood, jouant dans des films tels que «Moi, Tonya» (2017), «Birds of Prey et la fantabuleuse histoire de Harley Quinn» (2020), ou encore «Barbie» (2023).