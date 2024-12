«Nous ne pourrions pas être plus excités par ce prochain chapitre» : les enfants de Martin Lawrence et d'Eddie Murphy sont fiancés

Eddie Murphy et Martin Lawrence seront bientôt liés pour la vie après que leurs enfants se sont fiancés la semaine dernière.

Une heureuse nouvelle. En couple depuis 2021, le fils d'Eddie Murphy, Eric, et la fille de Martin Lawrence, Jasmin, ont annoncé leurs fiançailles le samedi 30 novembre en partageant une vidéo de la proposition sur Instagram.

Dans la vidéo, les amoureux avancent sur une allée ornée de pétales de fleurs jusqu'à un décor enchanteur : un immense cœur rouge garni de papillons, entouré de bougies. Sur la musique de «Spend My Life with You» d'Eric Benét, le jeune homme s'agenouille et demande sa petite amie en mariage avec une bague. «C'est magnifique. Oh mon Dieu, oui !», a-t-elle répondu, avant qu'ils n'échangent un baiser pour sceller leurs fiançailles.

«27/11/2024 Nous sommes fiancés !! Dieu nous a vraiment bénis avec un amour qui ressemble au destin. Nous ne pourrions pas être plus excités par ce prochain chapitre. Un merci spécial à tous ceux qui ont rendu ce moment si beau !!», ont écrit les futurs mariés en légende de leur publication commune. Eric, fils aîné d'Eddie Murphy et de son ex-compagne Paulette McNeely, et Jasmin, première fille de Martin Lawrence et de son ex-femme Patricia Southall, sont issus de familles deux légendaires d'Hollywood.

Une amitié de longue date entre leurs célèbres pères

Leurs pères, amis de longue date, ont partagé l'écran dans plusieurs films, notamment la comédie romantique «Boomerang» (1993) et ​​le film nommé aux Oscars «Life» (1999). La vedette du «Flic de Beverly Hills» avait même assisté au mariage de son ami avec Shamicka Gibbs en 2010. En 2019, le duo s'est retrouvé pour quelques selfies lors du tournage simultané de «Un prince à New York 2» et le troisième opus de la franchise «Bad Boys» à Atlanta (États-unis).

Malgré leurs liens familiaux, ce n'est pas grâce à leurs pères célèbres que le couple s'est rencontré. Comme l'a confié Jasmin à In Touch en 2022, c'est un de ses oncles qui a fait les présentations. «Nous sommes devenus d'excellents amis parce que nous nous sommes liés sur beaucoup de choses. Et au fil du temps, c'est devenu encore plus fort», a-t-elle ajouté.

Eddy Murphy’s son and Martin Lawrence’s daughter got engaged pic.twitter.com/P1WPS7tFWt — EmeverseTv (@emeversetv) December 1, 2024