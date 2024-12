Tim Burton : le réalisateur confie qu'il travaillera à nouveau avec Johnny Depp dans un futur projet

Tim Burton a partagé une mise à jour avec les fans concernant une éventuelle future collaboration avec Johnny Depp.

Un prochain succès à venir ? Après huit films ensemble en près de deux décennies avec Johnny Depp, Tim Burton a confié à IndieWire lors du Festival international du film de Marrakech qu'il ne serait pas contre une nouvelle collaboration avec le comédien, malgré sa bataille judiciaire très médiatisée contre son ex-épouse Amber Heard.

Interrogé sur l'éventualité d'un prochain film avec la star de «Pirates des Caraibes», le vidéaste a répondu : «Eh bien, je suis sûr qu'il y en aura un. Je ne me dis jamais : 'Oh, je vais utiliser tel ou tel acteur'. En général, je dois me baser sur le projet sur lequel je travaille. C'est ça, le cinéma. C'est une question de collaboration et de partage d'idées avec les gens qui vous entourent».

Le duo a entamé sa fructueuse collaboration en 1990 avec «Edward aux mains d'argent», suivi de films cultes comme «Ed Wood» (1994), «Sleepy Hollow» (1999), «Charlie et la Chocolaterie» (2005), «Les Noces funèbres» (2005), «Sweeney Todd : Le diabolique barbier de Fleet Street» (2007) et «Alice au pays des merveilles» (2010). Leur dernière collaboration remonte à «Dark Shadows» en 2012.

Pas de suites pour «Edward aux mains d'argent» ni «L'Étrange Noël de Monsieur Jack»

Depuis la fin de sa longue bataille judiciaire contre son ex-femme Amber Heard en décembre 2022, Johnny Depp peine à renouer avec le succès. Ses films les plus récents, «Minimata» (2020) et «Jeanne du Barry» (2023), ont été vivement critiqués. Toutefois, l'acteur devrait jouer dans «The Carnival at the End of Days» de Terry Gilliam, aux côtés de Jeff Bridges, Jason Momoa et Adam Driver, dont le tournage doit commencer en janvier. Il est également impliqué dans le thriller «Day Drinker», aux côtés de Penelope Cruz, marquant sa première production hollywoodienne depuis plus de six ans.

De son côté, Tim Burton, dont le dernier film «Beetlejuice Beetlejuice» approche les 500 millions de dollars de recettes mondiales, a précisé lors d'une séance de questions-réponses qu'il ne comptait pas répéter ce succès. Le réalisateur a expliqué ne pas envisager de suite pour «Edward aux mains d'argent», malgré le grand succès du film.

«Il y a certains films pour lesquels je ne veux pas faire de suite. Je ne voulais pas faire de suite à celui-là (Edward aux mains d'argent, ndlr) parce que j'ai l'impression que c'est un film unique. Je ne voulais pas faire de suite à 'L'Étrange Noël de Monsieur Jack' parce que j'ai l'impression que c'est un film unique. Il est préférable de laisser certaines choses de côté et pour moi, c'est l'une d'entre elles», a-t-il expliqué