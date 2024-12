«C'est absolument épouvantable» : Kate Winslet se confie avec émotion sur les commentaires grossophobes dont elle a été victime après «Titanic»

Le rôle emblématique de Kate Winslet dans «Titanic» lui a valu une renommée mondiale, mais aussi des critiques sur son poids.

Des souvenirs douloureux. Près de trois décennies après avoir incarné Rose DeWitt Bukater dans «Titanic», Kate Winsleta a confié avoir été humiliée par les critiques concernant son supposé surpoids à l'époque, lors d'une interview dans l'émission «60 Minutes» sur la chaîne CBS.

«C'est absolument épouvantable. Quel genre de personne doivent-ils être pour faire une chose pareille à une jeune actrice qui tente de trouver sa place ?», a-t-elle déclaré. Dans un extrait diffusé pendant l'interview, on voit Kate Winslet sur le tapis rouge des Golden Globes 1998, vêtue d'une robe en dentelle noire et blanche au côté de sa co-star, Leonardo DiCaprio. Un journaliste déclare ensuite que Kate Winslet avait l'air «légèrement moulée et comprimée» dans la robe, tandis qu'un animateur suggère qu'elle aurait dû opter pour une robe «deux tailles plus grandes».

Son apparence critiquée tout au long de sa carrière

Ces remarques ne sont qu'un exemple parmi les nombreuses critiques que l'actrice a subies après la sortie de «Titanic». Bien qu'elle n'ait pas répondu publiquement à ces humiliations à l'époque, l'icône hollywoodienne a révélé avoir rencontré l'un de ses détracteurs en personne. «Je les ai laissés faire. Je leur ai dit : "J’espère que cela vous hantera". C’était un grand moment. C’était un grand moment parce que ce n’était pas seulement pour moi, mais pour toutes les personnes ayant subi ce genre de harcèlement. C’était horrible, c’était vraiment terrible», a-t-elle raconté, émue aux larmes.

En outre, Kate Winslet a également évoqué les remarques condescendantes sur son apparence tout au long de sa carrière, y compris pour son dernier film, «Lee», où elle incarne Elizabeth "Lee" Miller, une mannequin devenue correspondant de guerre pour Vogue pendant la Seconde Guerre mondiale. «Les gens disent : "Oh, tu as été très courageuse pour ce rôle. Tu ne portais aucun maquillage. Tu avais des rides", mais est-ce qu'on dit aux hommes : "Oh, vous avez été si courageux pour ce rôle. Vous vous êtes laissé pousser la barbe ?". Non. On ne le fait pas. Ce n'est pas du courage, c'est jouer un rôle», a-t-elle expliqué, ajoutant c'était «épuisant» de devoir constamment s'inquiéter des jugements portés sur son corps.

Plus tôt cette année, la comédienne avait confié à l'édition britannique d'Harper's Bazaar en août qu'un membre de l'équipe de tournage lui avait demandé de s'asseoir pour dissimuler ses «bourrelets» lors d'une scène.