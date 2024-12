«Ils ont promis d'aider» : Megan Fox partage la réaction de ses trois enfants à l'annonce de sa grossesse

Megan Fox a dévoilé les réactions de ses fils à l'annonce de sa grossesse, alors qu'elle attend son premier enfant avec son compagnon de longue date, le rappeur Machine Gun Kelly.

Après avoir annoncé sa 4e grossesse le mois dernier, Megan Fox a révélé comment ses trois enfants ont réagi à la nouvelle lors d'une interview accordée à People. «Les enfants sont tous très excités à l'idée d'avoir un autre membre dans la famille et ont promis d'aider et de participer», a-t-elle déclaré. La comédienne est déjà mère de trois fils, Noah (12 ans), Bodhi (10 ans) et Journey (8 ans), qu'elle partage avec son ex-mari Brian Austin Green. Son fiancé, quant à lui, est père d'une fille, Casie (15 ans), issue de sa relation avec Emma Cannon.

Début novembre, Megan Fox a annoncé sa grossesse sur Instagram à ses 22 millions d'abonnés, après avoir évoqué sa fausse couche l'année dernière. Elle a notamment publié une photo d'elle nue, couverte de ce qui semblait être de la peinture noire, tenant son ventre arrondi. «Rien n’est jamais vraiment perdu. Bienvenue à toi», a-t-elle écrit en légende.

La semaine dernière, l'heureux papa a commenté pour la première fois la grossesse de sa compagne, écrivant sur X (anciennement Twitter) : «Je m'isole dans le désert la semaine prochaine pour recommencer cet album à partir de zéro. Puisque l'inspiration coule à travers moi sans être bloquée, nous atteindrons la destination en un rien de temps. Ne vous inquiétez pas. Après tout, je suis sur le point d'être à nouveau papa !»