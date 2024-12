«Ma mère dormait sur le canapé» : Auli'i Cravalho, la star de «Vaiana 2», a pu acheter une maison à sa mère grâce au succès du film d'animation

Auli'i Cravalho a expliqué à quel point le rôle de Vaiana dans le film d'animation Disney avait non seulement lancé sa carrière, mais également changé la vie de sa mère, à qui elle a pu offrir une nouvelle maison.

Une revanche sur la vie. Auli'i Cravalho, devenue célèbre pour avoir prêté sa voix à Vaiana dans la franchise animée Disney du même nom, a révélé qu'elle avait acheté une maison à sa mère grâce au succès du premier opus sorti en 2016, lors d'une interview avec People. Un accomplissement pour la comédienne, qui a été élevé avec des bons d'alimentaires.

«J'ai vraiment l'occasion de revenir sur cette décennie entière pour voir à quel point j'ai évolué. Nous vivions dans un appartement d’une chambre à Mililani quand j’ai été choisie. Je dormais dans la chambre, ma mère dormait sur le canapé. Elle me donnait tout», a-t-elle raconté en évoquant son enfance. Pour rappel, l'actrice avait 14 ans lorsqu'elle a décroché son rôle dans «Vaiana», et 16 ans lors de sa sortie.

Le succès mondial du film d'animation, avec 687 millions de dollars au box-office, a été amplifié par sa diffusion sur les plates-formes de streaming, «Vaiana» étant devenu le film le plus regardé sur Disney+ en 2023, sept ans après sa sortie. «J'ai acheté une maison à ma mère. Vos parents vous donnent tellement. Les enfants se sentent un peu redevables, je vais être honnête ! Mais nous sommes tellement reconnaissants des sacrifices de nos parents», a-t-elle ajouté concernant l'impact de «Vaiana» sur sa vie.

Une éducation rigoureuse

«Mes parents me disaient : "Écoute, si [«Vaiana»] ne va nulle part, tu dois finir le lycée. Tu dois faire la vaisselle. Tu dois réparer ton lit. Ne laisse pas ça te monter à la tête", a-t-elle confié à propos de l'époque où elle a été choisie pour incarner la princesse Disney. Selon la comédienne, lorsqu'elle a commencé à «être une petite m****» ou à se comporter comme «un petit monstre» à la maison, ses parents l'ont remise sur le droit chemin.

«Parfois, les gens parlent d’être un enfant Disney, et je pense que cela consiste en grande partie à donner toute son énergie à un projet et à ne plus rien avoir en réserve pour soi-même… [Ma mère] a rapidement étouffé cela dans l’œuf. C’est elle qui m’a disciplinée. C’est elle qui m’a vraiment soutenue à ce moment-là… C’était une éducation difficile pour me permettre de grandir en tant qu’être humain, mais aussi de me regarder dans les yeux et de me dire : "Tu dois être gentille et tu dois être gentille avec moi". C’est à ces moments-là que j’ai réalisé : "Ok, je ne peux pas me donner à fond"», a ajouté la star.

Après son rôle dans «Vaiana 2», Auli'i Cravalho a poursuivi sa carrière au cinéma, avec «Crush», «Darby and the Dead» ou encore le film musical «Mean Girls : Lolita malgré moi». Elle a également fait ses débuts à Broadway en septembre dans le rôle de Sally Bowles dans «Cabaret».

L'actrice d'origine hawaïenne a repris son rôle de Vaiana dans «Ralph 2.0» en 2018, avant de revenir pour le second opus de la franchise. Quelques années après l'aventure du premier film, elle a retrouvé depuis quelques jours sur les écrans Maui, interprété par Dwayne Johnson, et un nouveau groupe d'aventuriers pour une mission visant à réunir son peuple à travers l'océan.