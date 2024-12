«Wicked» : Ariana Grande et Ethan Slater aperçus en plein achat de leur sapin de Noël

Ariana Grande et Ethan Slater, le couple star du film «Wicked», attendu en salle ce mercredi en France, ont acheté leur sapin de Noël ensemble le week-end dernier.

La période des fêtes se fait sentir un peu plus chaque jour. Alors que le film «Wicked» est attendu dans les salles françaises ce mercredi, Ariana Grande et son compagnon, Ethan Slater – dont elle est tombée amoureuse pendant le tournage – ont été aperçus ce week-end à New York en train d’acheter le sapin de Noël qui trônera dans leur maison. Un moment partagé sur le compte Instagram de la comédienne Ally Bouska, qui a pris la pose avec les deux amoureux alors qu’ils étaient en train de faire leur choix.

Ariana Grande et Ethan Slater ont toutes les raisons d’afficher un grand sourire puisque «Wicked», qui est déjà disponible aux États-Unis depuis le 22 novembre dernier, explose tous les records au box-office américain, devenant le film le plus rentable adapté d’une comédie musicale de Broadway au bout d'une semaine. Le long métrage réalisé par Jon M.Chu a pulvérisé les scores de «Grease» (190 millions de dollars de recettes), «Les Misérables» version 2012 (149 millions) et «Mamma Mia !» (144 millions) en un temps record.

Une adaptation qui fait recette

Selon le site Deadline, «Wicked» devrait franchir la barre des 263 millions de dollars (250 millions d'euros) de recettes sur le sol américain d’ici la fin de la semaine, ce qui lui permettrait de rentrer dans ses frais de production (estimés à 250 millions selon Variety) au moment de son arrivée sur le marché international.

D’ici le week-end prochain, le film avec Ariana Grande pourrait cumuler 358 millions de dollars de recettes dans le monde précise Deadline, ce qui en ferait la quatrième adaptation d’un musicale de Broadway la plus rentable de l’histoire après «Mamma Mia !» (611 millions), «Les Misérables» (442 millions) et «Grease» (396 millions). À noter que ces chiffres ne prennent pas en compte l’inflation.