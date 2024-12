Armie Hammer : près de 4 ans après le scandale l'acteur fait une apparition dans le rôle de «Kannibal Ken» dans un nouveau clip

Armie Hammer semble s’amuser des accusations de cannibalisme qui pèsent sur lui avec son apparition en tant que «Kannibal Ken» dans un nouveau clip.

Au mieux c’est de l’humour noir. Banni d’Hollywood depuis près de quatre ans, Armie Hammer apparaît dans le clip de «Typical Squeeze» de Georgie Leahy, une vidéo sur le thème de Barbie dévoilée cette semaine.

On peut y voir l’acteur controversé en arrière-plan pendant quelques secondes, crédité sous le nom de «Kannibal Ken».

Armie Hammer References Cannibalism Allegations With Cameo as 'Kannibal Ken' In New Music Video - Watch Now!: https://t.co/Fxa31NoGs4 — Star News (@StarNewsShow) December 4, 2024

Le nom du personnage est une évidente référence aux accusations de cannibalisme qui ont été portées contre lui.

C'est la première fois qu'Armie Hammer apparaît à l'écran depuis 2022 et son rôle dans le film «Mort sur le Nil.

L’acteur connu pour ses participations dans les films «The Social Network» et surtout «Call Me By Your Name», a par ailleurs récemment entamé sa tentative de retour sur le devant de la scène en décrochant son premier rôle dans un film depuis 2021, dans le western «Frontier Crucible» de Travis Mills au côté de Thomas Jane («The Predator», «Punisher»).

En 2021, plusieurs femmes ont accusé Armie Hammer de violences physiques et psychologiques et de viols. L'acteur de 34 ans a démenti ces accusations, assurant n'avoir eu que des relations sexuelles «consenties».