La mère d'Eminem, Debbie Nelson, est décèdé à l'âge de 69 ans d’un cancer du poumon

Debbie Nelson, la mère du rappeur Eminem, est décédée à l'âge de 69 ans après avoir été diagnostiquée d'un cancer du poumon.

La mère d’Eminem, Debbie Nelson, est décédée dans la nuit du 2 décembre dans le Missouri (États-Unis), des suites de complications liées à un cancer du poumon, a rapporté un représentant de la star à TMZ. En septembre, il avait été annoncé qu’elle était en phase terminale et n’avait plus beaucoup de temps à vivre.

Née en 1955 sur une base militaire au Kansas, Debbie Nelson a grandi dans une famille marquée par la séparation de ses parents, Betty Hixson et Bob Nelson, avant qu’elle n’atteigne l’âge de 10 ans. En tant qu’aînée de cinq enfants, elle a dû prendre en charge le bien-être de sa famille. À 16 ans, elle épouse Marshall Bruce Mathers Jr., le père d'Eminem, et donne naissance au rappeur, de son vrai nom Marshall Bruce Mathers III, en 1972, à l’âge de 18 ans.

Debbie Nelson, mom of Eminem has passed away at the age of 69





