Prince Andrew : le duc d'York plus isolé que jamais depuis que son frère Charles III lui a coupé son allocation annuelle

Le duc d'York, qui réside actuellement dans la Royal Lodge de Windsor malgré les efforts du roi Charles pour l'expulser, est devenu de plus en plus isolé du reste de la famille royale.

Le cercle proche du prince Andrew s’est considérablement réduit depuis qu’il a refusé de quitter sa résidence de trente pièces, le Royal Lodge à Windsor, malgré la demande du roi Charles III de déménager à Frogmore Cottage, l’ancienne demeure britannique du prince Harry et de Meghan Markle.

Retiré dans cette somptueuse résidence royale, le prince Andrew mène une vie discrète. Selon des sources citées par le Daily Mail, il «sort à peine» et est «peu le bienvenu». «Il n’a tout simplement plus beaucoup d’amis», ajoutent-elles. Bien qu'il ait apprécié la compagnie de son cheval ces dernières semaines, le duc a fait peu d’apparitions publiques ces dernières années, après avoir été écarté des fonctions royales en perdant ses titres d’Altesse Royale et ses rôles militaires honorifiques, sur décision de la reine Elizabeth II.

Un mystérieux soutien financier

Dans une nouvelle édition du livre «Charles III : New King. New Court. The Inside Story», l’auteur Robert Hardman révèle que le roi Charles a ordonné au directeur financier de la monarchie, le «Keeper of the Privy Purse», de couper l’allocation annuelle du prince Andrew, estimée à 1 million de livres sterling (environ 1,2 million d’euros). Il lui a également demandé de cesser de financer sa sécurité privée, qui représente un coût de plusieurs millions.

Cependant, le prince Andrew a récemment obtenu un mystérieux soutien financier qui lui a permis, avec Sarah Ferguson, de rester au Royal Lodge. Cette source de financement anonyme a suscité des interrogations, notamment de la part du gouvernement britannique, qui demande des éclaircissements sur son origine. À ce jour, aucune information précise n’a été communiquée. Les seules ressources connues du prince Andrew sont sa pension issue de son service dans la Royal Navy.

Malgré son isolement, le duc d’York a été aperçu lors d’un service religieux à Balmoral l’an dernier, aux côtés de membres de la famille royale. Il devrait également participer, comme chaque année, à la marche traditionnelle du jour de Noël avec le roi et les autres membres de la famille royale, de Sandringham House à l’église Sainte-Marie-Madeleine, dans le Norfolk.