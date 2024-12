Sabrina Carpenter et Barry Keoghan seraient désormais séparés

La chanteuse Sabrina Carpenter et l’acteur Barry Keoghan auraient «décidé de faire une pause après une relation d'un an», a rapporté ce mardi le magazine People.

Sabrina Carpenter et Barry Keoghan seraient séparés, a annoncé ce mardi People. Une source a indiqué au magazine que le couple aurait mis fin à cette relation amoureuse pour le moment, soit environ un an après avoir commencé à se fréquenter. «Ils sont tous les deux jeunes et concentrés sur leur carrière, alors ils ont décidé de faire une pause», a-t-elle indiqué.

L’acteur de 32 ans, qui a joué le rôle du petit ami de la chanteuse de 25 ans dans le clip de la chanson «Please Please Please», avaient suscité des rumeurs de romance pour la première fois lorsqu'ils avaient été aperçus en train de dîner ensemble à Los Angeles début, décembre 2023.

Des compliments communs

A propos de son choix de faire jouer Barry Keoghan dans son clip, Sabrina Carpenter avait confié à CBS Sunday Morning : «Je me suis demandé, en toute sincérité et sans parti pris, quel était le meilleur acteur que je puisse trouver pour ce clip. Et il était à côté de moi sur une chaise. Et il était si enthousiaste à ce sujet.»

Bien que leur relation n’ait jamais été officiellement confirmée, ils ont été par la suite vus à plusieurs reprises en train de se soutenir mutuellement dans le cadre de leurs actualités respectives, et ne tarissant jamais d’éloges l’un pour l’autre les réseaux sociaux.

Il y a un mois cependant, lors d'une apparition pour le podcast de Louis Theroux au cours duquel il a été interrogé sur leur relation, Barry Keoghan avait déclaré : «Tout ce que je vais dire, c'est que je suis incroyablement béni. C'est une femme si forte, si indépendante, si talentueuse et si unique. C'est assez spécial».