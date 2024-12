«Wicked» : Mattel est poursuivi en justice pour avoir imprimé le lien d'un site pornographique sur l'emballage de ses Barbies inspirées du film

Mattel a été attaqué en justice pour avoir imprimé accidentellement un lien vers un site pornographique sur l'emballage de ses poupées inspirées du film «Wicked».

Après le lancement par Mattel d'une série de poupées Barbie en édition limitée, inspirées de la nouvelle adaptation cinématographique de «Wicked», des acheteurs ont découvert une erreur inattendue. L'un des sites Web imprimés sur les boîtes redirigeait vers une plate-forme pornographique portant le même nom, selon une plainte déposée contre Mattel. Une mère en Caroline du Sud a affirmé que l’URL a mené sa fille mineure à un site X, sans aucun lien avec les poupées.

Dans les documents, elle déclare que Mattel n’a pas offert de remboursement et que cette erreur a causé à elle et à son enfant une «détresse émotionnelle». «Ces scènes étaient des scènes pornographiques hardcore, entièrement nues, représentant des rapports sexuels réels. La fille mineure de la plaignante a immédiatement montré les photos à sa mère et toutes deux ont été horrifiées par ce qu'elles ont vu. Si la plaignante avait été au courant d'un défaut aussi inapproprié du produit, elle ne l'aurait pas acheté». Elle réclame des dommages-intérêts et une réparation équitable, sans en préciser le montant.

New look at the WICKED Barbie dolls. pic.twitter.com/GcAxc1aIwo — Wicked Movie Updates (@wickedupdate) August 14, 2024

La société spécialisée dans les jouets et jeux avait déjà présenté ses excuses via un communiqué, reconnaissant l’erreur d’impression : «Mattel a été informé d’une erreur d’impression sur l’emballage des poupées de la collection «Wicked» de Mattel, principalement vendues aux États-Unis, qui visait à rediriger les consommateurs vers la page d’accueil officielle de WickedMovie.com. Nous regrettons profondément cette regrettable erreur et prenons des mesures immédiates pour y remédier». Mattel a conseillé aux consommateurs de «jeter l'emballage du produit ou de masquer le lien et de contacter le service client pour plus d'informations».

Malgré cette controverse, Michael Moses, directeur marketing d’Universal, a affirmé à Variety que l’incident n’avait pas impacté les performances du film. «Je ne pense pas que toute la presse soit bonne. Je classe toujours les incidents entre ceux qui pourraient réellement nuire à l'envie de voir le film et ceux qui ne le pourraient pas. Je pense que c'est un exemple qui est plus une anecdote qu'une menace», a-t-il expliqué.

«Wicked», avec Ariana Grande dans le rôle de Glinda et Cynthia Erivo dans celui d'Elphaba, a connu un succès record, rapportant 420 millions de dollars au box-office national lors du week-end de Thanksgiving, dépassant les 114 millions de dollars enregistrés lors de son premier week-end de sortie. Ce chiffre en fait l’adaptation cinématographique la plus lucrative d’une comédie musicale, éclipsant le précédent record détenu par «Into the Woods» en 2014, avec 31 millions de dollars.