Le prince Harry répond aux rumeurs de divorce d'avec Meghan Markle

Le prince Harry a évoqué les rumeurs sur sa vie de couple, ironisant sur le fait d'avoir «apparemment divorcé 10 ou 12 fois».

Une mise au point. Invité ce mercredi 4 décembre du DealBook Summit du New York Times - rendez-vous annuel organisé par le journaliste Andrew Ross Sorkin qui, sur une journée rencontre des leaders du monde des affaires, de la politique et de la culture - le prince Harry s'est exprimé sur les spéculations qui entourent sa vie privée. Et le fils du roi Charles III n’a pas botté en touche, bien au contraire.

Ces derniers mois, les rumeurs autour d’une hypothétique séparation sont reparties de plus belle. En cause, Meghan Markle et le prince Harry, habituellement inséparables, ont respectivement été aperçus seuls faisant le choix de défendre de projets indépendants.

Fascination pour le couple

Évoquant la fascination du public pour leur couple, et cette nouvelle situation, Andrew Ross Sorkin a alors demandé au prince Harry si, «d'une certaine manière», l'intérêt que son couple suscite était «une bonne chose pour eux ?»

La réponse du prince Harry a été catégorique. «Non, ce n'est vraiment pas une bonne chose», a lancé le frère du prince William, cité par le magazine People, avant d’ajouter en riant : «Apparemment, nous avons acheté ou déménagé 10 ou 12 fois. Nous avons apparemment divorcé 10 ou 12 fois également». Une façon de mettre un terme à ces rumeurs infondées selon lui.

«C'est difficile à suivre, mais c'est pour cela qu'il faut l'ignorer», a-t-il poursuivi. Et de préciser : «Les personnes que je plains le plus sont les trolls. Leurs espoirs ne cessent de croître et de se transformer en 'Oui, oui, oui, oui, oui', puis ils n'y parviennent pas. Je suis donc désolé pour eux. Vraiment, je les plains», a conclu le prince Harry, balayant d'un revers de main ces spéculations.