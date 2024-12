Le fils de Johnny Depp a travaillé secrètement dans un restaurant à Paris

Jack Depp, 22 ans, fils cadet de la tête d'affiche de «Pirates des Caraïbes» et de Vanessa Paradis, a secrètement été cuisinier et barman dans un restaurant parisien.

Loin des projecteurs. Contrairement à sa sœur Lily-Rose Depp, 25 ans, actrice et mannequin à la réputation internationale, son petit frère Jack, âgé de 22 ans, a choisi une vie plus discrète à l’écart du star-system. Le second enfant de Vanessa Paradis, 51 ans, et Johnny Depp, 61 ans, a en effet fait le choix ces dernières années de travailler en toute discrétion dans un restaurant parisien libanais, a révélé le Daily Mail, qui a joint le patron de l’établissement.

«Jack est un type formidable ; il se tient à l'écart des feux de la rampe, mais il a travaillé ici derrière le bar et dans la cuisine», a expliqué à nos confrères britanniques Edouard Chueke, propriétaire de L'Area, situé dans le quartier de Bastille.

Le jeune homme de 22 ans y a travaillé durant deux années et ce jusqu’à récemment, a expliqué le patron, visiblement ravi de sa collaboration avec Jack Depp. Des photographies de Jack au côté d'Edouard Chueke ont d'ailleurs déjà été partagées par le passé sur les réseaux.

«C'était un bon employé, il est parti il y a quelques mois mais je m'attends à ce qu'il revienne dans le courant de l'année prochaine», a-t-il poursuivi, précisant que Vanessa Paradis, ainsi que Lily-Rose Depp, étaient des «habituées» du lieu, comme plusieurs stars de cinéma.

Pour mémoire, Johnny Depp et Vanessa Paradis ont vécu ensemble durant près de 15 ans, de 1998 à 2012, date à laquelle le couple avait annoncé sa séparation, après avoir donné naissance à Lily-Rose Depp en 2019 et à Jack, trois ans plus tard.

Si leur fils a choisi l'anonymat, Lily-Rose Depp a préféré une carrière sur le devant de la scène. Égérie Chanel, elle sera prochainement à l'affiche de «Nosferatu», de Robert Eggers, après avoir entre autres tourné dans la sulfureuse série «The Idol», avec The weeknd.