«C'est complètement faux» : Katie Holmes réfute les rumeurs de don d'1 million de dollars offert par Tom Cruise à leur fille Suri

Katie Holmes a démenti les rumeurs selon lesquelles son ex-mari Tom Cruise aurait offert un fonds fiduciaire d'un million de dollars à leur fille de 18 ans, Suri.

Une réponse cinglante. Le Daily Mail a récemment affirmé que Suri Cruise, la fille de Tom Cruise et Katie Holmes, était devenue millionnaire après l'activation d'un fonds fiduciaire de son père, en avril dernier, pour ses 18 ans. Cependant, sa mère a fermement contesté ces allégations sur Instagram, dimanche 8 décembre. «C’est complètement faux. Vous pouvez arrêter d’inventer des choses», a écrit l'actrice sur une capture d'écran de l'article, qui stipulait également que sa fille disposait d'un supposé fonds fiduciaire supplémentaire de sa mère. «Assez», a-t-elle ajouté dans la légende.

Suri Cruise, née en 2006, est le fruit du mariage de Katie Holmes et Tom Cruise, qui s'est terminé en 2012 après près de six ans d'union. La star de la série «Dawson» s'est toujours attachée à protéger sa fille de l'attention médiatique, déclarant notamment lors d'une interview avec Glamour en avril 2023 : «Ce qui est vraiment important pour moi avec ma fille, parce qu'elle était exposée dès son plus jeune âge, c'est que j'aime la protéger. Je suis très reconnaissante d'être sa mère. C'est une personne incroyable».

En juin dernier, Suri Cruise a obtenu son diplôme d'études secondaires sous le nom de «Suri Noelle» et a commencé sa première année d'université. «Je suis fier de ma fille. Bien sûr, la proximité me manquera, mais je suis vraiment fier d'elle et je suis heureuse. Je me souviens d'avoir eu cet âge, cette période de débuts. C'est passionnant d'apprendre à se connaître soi-même, et j'ai adoré cette époque, donc cela me rend heureuse d'y penser ainsi», a déclaré Katie Holmes à Town & Country dans un portrait d'août.