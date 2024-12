Charles III : son domaine de Sandringham rouvre ses portes aux visiteurs après une brève fermeture pour raisons de sécurité

Le domaine de Sandringham, l'une des résidences royales les plus appréciées du roi Charles III, a rouvert ses portes après avoir été temporairement fermé pour raisons de sécurité.

Un fermeture de courte durée. Impacté par des problèmes de sécurité causés par les vents violents et les fortes pluies de la tempête Darragh, le domaine de Sandringham avait annoncé samedi sur Instagram la fermeture d'une partie de son «Winter Light Trail», sentier illuminé par des jeux de lumière interactifs et de la musique festive, pour la saison des fêtes dans le parc royal. «Tous les détenteurs de billets pour l'événement annulé de ce soir, le samedi 7 décembre, ont maintenant reçu un e-mail et/ou un SMS», pouvait-on lire dans le message accompagné d'une photo de la résidence et de son parc.

Le parc a notamment été fermé pour que l'équipe du domaine puisse effectuer les contrôles de sécurité nécessaires une fois la tempête terminée. «Notre équipe sur le terrain surveille les conditions sur place aujourd'hui et évalue les dommages causés par les intempéries d'hier. Nous espérons sincèrement pouvoir vous accueillir au Luminate de ce soir (dimanche 8 décembre, Ndlr) et vous tiendrons au courant ici, vers midi ou dès que possible. Merci de votre compréhension», a poursuivi le compte rendu officiel.

Une fête populaire

Plus tard dans la journée, l'équipe du domaine a confirmé que le sentier avait été rouvert, écrivant sur les réseaux sociaux : «Nous avons terminé nos contrôles de sécurité après la fermeture d'hier et sommes ravis de dire que nous serons ouverts normalement ce soir et que nous avons hâte de vous accueillir !» «L'équipe a terminé les contrôles de sécurité et est ravie d'annoncer que le Luminate Winter Trail ouvrira normalement», peut-on également lire sur le site officiel du domaine.

Attraction festive annuelle à Sandringham, du 21 novembre au 24 décembre, le Winter Light Trail de Sandringham propose des lumières éblouissantes, des expositions interactives et des friandises festives comme du vin chaud et des guimauves grillées. Les visiteurs peuvent également déguster des plats chauds et des boissons dans la cour, ce qui en fait une soirée parfaite pour les familles et les amis. Les billets doivent être réservés pour obtenir une place à cet événement populaire.