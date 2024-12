Bella Hadid : la mannequin remporte un prestigieux prix de rodéo

Après avoir conquis les podiums du monde entier, Bella Hadid a ajouté un autre exploit impressionnant à son palmarès, dans l'univers du rodéo.

Une flèche de plus à son arc. Après une apparition remarquée dans «Yellowstone», Bella Hadid a été sacrée «Recrue de l'année 2024» par l'Association nationale des chevaux de coupe (NCHA), dans la catégorie des épreuves à âge limité (LAE), célébrant ainsi ses débuts remarqués dans la discipline du cutting. Cette discipline d'équitation western juge la capacité d'un cavalier et de son cheval à isoler un bovin de son troupeau.

«La NCHA est fière de féliciter Bella pour cet accomplissement. Son engagement à l'intérieur et à l'extérieur de l'enclos d'exposition est inégalé. Au-delà de la compétition, elle est une supportrice passionnée du sport et de ses collègues compétiteurs. Nous sommes impatients de voir son parcours se poursuivre !», a déclaré Jay Winborn, directeur exécutif de l'organisme. En s'imposant comme l'amatrice la mieux rémunérée de l'année, Bella Hadid a démontré ses compétences et sa passion pour ce sport, auxquelles elle s'est initiée il y a un peu plus d'un an.

Par ailleurs, elle a également décroché le titre de championne de réserve dans la catégorie limitée amateur du NCHA Metallic Cat World Championship Futurity le 3 décembre 2024, remportant un gain de 8.955 dollars. «Dire que nous sommes fiers serait un euphémisme. @bellahadid. Première année en compétition : championne de réserve Futurity Limited Amateur et Recrue de l'année Amateur», a écrit son compagnon Adan Banuelos sur Instagram.

Bella Hadid partage sa vie depuis près d'un an avec le cavalier professionnel. Ce dernier avait révélé dans le podcast «Along For the Ride» que leur relation avait débuté lorsqu'elle avait emménagé dans sa caravane.