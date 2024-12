«Ce n'est pas moi !» : la mère de Beyoncé affirme avoir été piratée après avoir «aimé» une publication accusant son mari Jay-Z de viol

La mère de Beyoncé, Tina Knowles, a affirmé que son profil Instagram avait été piraté, après qu'un «like» venu de son compte soit apparu sous une publication concernant l'accusation de viol contre son beau-fils Jay-Z.

Une mise au point. Le rappeur et mari de Beyoncé, Jay-Z, a été accusé dans une plainte déposée le 8 décembre dernier d'avoir violé une adolescente de 13 ans avec Diddy, actuellement incarcéré pour racket, trafic sexuel, viols organisés et de nombreux autres crimes. Dans la foulée, sa belle-mère Tina Knowles a «aimé» par le biais d'un «like» une publication sur Instagram partageant les détails des allégations portées contre son gendre. La publication Instagram présentait notamment une photo des musiciens accusés avec le titre : «Dernières nouvelles : Jay-Z et Diddy cités dans un procès alléguant le viol d'une fille de 13 ans».

Quelques heures plus tard, la mère de la chanteuse a affirmé que son compte avait été piraté, partageant une capture d'écran accompagnée du message : «J'ai été piratée ! Comme vous le savez tous, je ne joue pas avec ma famille. Donc si vous voyez quelque chose d'inhabituel chez moi, sachez simplement que ce n'est pas moi !», peut-on lire. «S'il vous plaît arrêtez de jouer avec moi !!!! Aucune arme portée contre ma famille ne prospérera»», a-t-elle ajouté en légende de la publication.

Une famille unie

Le rappeur, de son vrai Shawn Carter, a été accusé d'avoir violé une fille de 13 ans près de deux décennies auparavant, au côté de Sean "Diddy" Combs, lors d'une afterparty pour les MTV Video Music Awards en 2000, pendant qu'une troisième célébrité féminine anonyme regardait la scène. La plainte déposée en octobre à New York par la présumée victime, identifiée sous le pseudonyme «Jane Doe», ne concernait initialement que Diddy. Cependant, elle a été déposée à nouveau dimanche pour inclure Jay-Z.

Marié à Beyoncé depuis 2008, le musicien a nié les allégations dans un communiqué, demandant un rejet de la plainte. «Mon avocat a reçu une tentative de chantage, appelée lettre de mise en demeure, de la part d'un «avocat» nommé Tony Buzbee. Il avait calculé que la nature de ces allégations et l'examen public me donneraient envie de régler l'affaire. Non monsieur, cela a eu l'effet inverse ! Cela m'a donné envie de vous dénoncer pour la fraude que vous êtes en train de faire de manière TRÈS publique. Donc non, je ne vous donnerai pas UN SEUL PENNY ROUGE !!», a-t-il déclaré dans un message partagé sur le compte officiel de son label Roc Nation X (anciennement Twitter). Pour rappel, Tony Buzbee représente au moins 120 des victimes présumées de Diddy, qui est en prison depuis son arrestation en septembre.

Après avoir affirmé que son «seul chagrin est pour ma famille», Jay-Z a fait sa première apparition publique aux côtés de sa femme, Beyoncé, de leur fille aînée, Blue Ivy Carter, et de Tina Knowles lors de la première de «Mufasa» de Disney à Hollywood, en Californie, le lundi 9 décembre. Sa femme a prêté sa voix à la lionne Nala dans le préquel du «Roi Lion», tandis que sa fille a incarné la lionne Kiara.