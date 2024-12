«Wicked» : l'acteur et chanteur Donnie Wahlberg filmé par son épouse Jenny McCarthy en train de pleurer à la fin du film

Jenny McCarthy a partagé sur Instagram une vidéo montrant son époux, l'acteur et chanteur Donnie Wahlberg, en train de pleurer toutes les larmes de son corps à la fin du film «Wicked» avec Ariana Grande et Cynthia Eviro.

Pris sur le vif. Donnie Wahlberg n’a pas pu cacher son émotion à la fin du film «Wicked», regardé en compagnie de son épouse, Jenny McCarthy. Cette dernière a filmé le membre du groupe New Kids on the Block et star de la série «Blue Bloods» au moment où il sèche ses larmes pendant le générique de fin. Une vidéo qu’elle a partagée sur son compte Instagram.

«J’ai adoré que Donnie pleure autant», écrit-elle en légende. Dans la vidéo, Jenny McCarthy se saisit de son téléphone, avant de lancer : «Devinez lequel d’entre nous pleure toutes les larmes de son corps ?» «Ne fais pas ça», lui rétorque son époux, avant de confirmer tout le bien qu’il pense du film. «C’était tellement bien», dit-il sous le coup de l’émotion.

Sorti fin novembre aux États-Unis, et le 4 décembre en France, «Wicked» est l’adaptation cinématographique de la célèbre comédie musicale de Broadway, avec Ariana Grande dans le rôle de la sorcière Glinda, et Cynthia Erivo dans celui d'Elphaba, au moment de leur rencontre à l’Université de Shiz, dans le monde fantastique d’Oz. Pour rappel, le film a été divisé en deux parties, avec un deuxième chapitre à découvrir à partir du 26 novembre 2025 dans les salles françaises.