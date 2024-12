«À 30 ans, il faudrait grandir» : Brian Austin Green, l'ex-mari de Megan Fox, réagit à la rupture de Machine Gun Kelly avec la comédienne enceinte

Brian Austin Green, l'ex mari de Megan Fox, n'a pas mâché ses mots à l'encontre de Machine Gun Kelly, après avoir appris leur récente séparation.

Une réponse cinglante. Marié à Megan Fox de 2010 à 2021, son ex-époux, Brian Austin Green, s'est exprimé après la rupture supposée de l'actrice avec Machine Gun Kelly. Le couple avait annoncé attendre leur premier enfant ensemble le mois dernier.

Lors d'une sortie à Calabasas, en Californie (États-unis), le comédien a confié à TMZ qu'il n'avait «aucune idée» de la rupture entre Megan Fox et le rappeur. Lorsque la journaliste évoqué les rumeurs selon lesquelles la future mère aurait mis fin à sa relation après avoir découvert des messages de Machine Gun Kelly avec d'autres femmes, Brian Austin Green a réagi : «Quel âge a-t-il ? Dans la trentaine, non ? À 30 ans, il faudrait grandir ! Elle est enceinte».

«Je veux juste le meilleur pour elle. Je veux le meilleur pour le bébé. Je veux le meilleur pour nos enfants», a-t-il poursuivi, faisant référence à leurs trois fils : Noah, 11 ans, Bodhi, 9 ans, et Journey, 7 ans. La star de Beverly Hills 90210 a ajouté : «C'est vraiment dommage. J'en suis navré, car je sais qu'elle et les enfants sont très enthousiastes à l'idée de vivre une vie pleine de changement».

Une séparation surprise

Cependant, Brian Austin Green a précisé que la rupture de son ex-femme ne l’avait «pas fait se sentir mieux». «Si c'est le cas - et je ne connais pas les détails - mais si c'est le cas, c'est une situation tragique, et je ne souhaite cela à personne. J’espère que tout ira pour le mieux pour elle, pour le bébé et pour nos enfants», a-t-il conclu.

Plus tôt cette semaine, plusieurs médias ont rapporté que Megan Fox et Machine Gun Kelly se seraient séparés fin novembre, soit le mois durant lequel l’actrice a annoncé sa grossesse après une fausse couche. «Rien n'est jamais vraiment perdu. Bienvenue», avait-elle écrit sur Instagram.

De son côté, Brian Austin Green et sa fiancée Sharna Burgess ont exprimé leur joie à l'annonce de la grossesse, la jeune femme republiant l'annonce sur les réseaux sociaux avec quelques mots de soutien. «Bienvenue, nous sommes tous ravis de te rencontrer. Félicitations maman», a-t-elle écrit dans ses stories Instagram.