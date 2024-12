Beyoncé : Forbes supprime le nom de famille de son mari Jay-Z, quelques jours après les accusations de viol sur une fille de 13 ans

Les fans de Beyoncé ont été stupéfaits de constater que Forbes a retiré le nom de famille de son mari Jay-Z, peu de temps après ses accusations de viol sur une adolescente.

Simple oubli ou stratégie marketing ? Forbes a récemment désigné Beyoncé comme l'une des femmes les plus influentes de l'année, mais le magazine l'a mentionnée sous le nom de «Beyoncé Knowles» plutôt que son nom officiel, «Beyoncé Knowles-Carter». Cette décision intervient quelques jours après que son mari, Jay-Z, a été accusé d'avoir agressé une adolescente de 13 ans avec Diddy.

Certains internautes y ont vu un «changement de nom subtil», suggérant une tentative de distancer la musicienne de son mari. D'autres ont défendu la chanteuse, affirmant que Forbes avait toujours utilisé «Beyoncé Knowles». Pourtant, en septembre dernier, le même magazine l'avait référencé comme «Beyoncé Knowles-Carter» lorsqu'elle lançait sa marque de whisky, SirDavis. Par ailleurs, Beyoncé s'est longtemps surnommée «Mme Carter», en référence à son mari, notamment lors de ses tournées et avec son dernier album intitulé «Cowboy Carter».

Première célébrité citée dans la tourmente de Diddy

Jay-Z, de son vrai nom Shawn Carter, a été accusé d'avoir, avec Diddy, violé une fille de 13 ans lors d'une fête après les MTV Video Music Awards en septembre 2000, en présence d'une célébrité féminine non identifiée. Devenu la première célébrité citée aux côtés du magnat du hip-hop dans sa tourmente judiciaire, le rappeur a nié avec véhémence ces accusations dans une déclaration.

«Ma femme et moi devrons réunir nos enfants, dont l'un est à l'âge où ses amis verront sûrement la presse et poseront des questions sur la nature de ces allégations, et expliqueront la cruauté et la cupidité des gens», a-t-il déclaré.

Beyoncé et Jay-Z sont en couple depuis plus de 20 ans. Mariés depuis avril 2008, ils ont trois enfants ensemble : Blue Ivy et les jumeaux Rumi et Sir Carter.