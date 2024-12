«Je suis sûre qu'il est mort heureux» : Lisa Kudrow évoque Matthew Perry, son regretté partenaire dans «Friends»

Lisa Kudrow, alias Phoebe Buffay dans la série culte «Friends», a déclaré que la mort de son ancienne co-star Matthew Perry avait été «un grand choc, mais pas une surprise».

Sa disparition a été un véritable séisme pour tous les fans, mais aussi évidemment pour ses partenaires de jeu. L'année dernière, Matthew Perry, l’acteur qui jouait Chandler Bing dans la série «Friends», est décédé à l'âge de 54 ans des «effets aigus de la kétamine», après avoir lutté avec acharnement pendant des années contre diverses addictions. Il a été retrouvé mort à son domicile dans le quartier de Pacific Palisades à Los Angeles.

«Cela nous a secoués, je dois le dire», a récemment déclaré Lisa Kudrow, qui a joué auprès de lui durant les dix saisons de la série. «Il avait dit que ce ne serait pas une surprise, mais que ce serait un choc, et c'était tout à fait vrai», a-t-elle ajouté au micro de Jesse Tyler Ferguson pour le podcast «Dinner’s on Me».

A propos de l’état d’esprit dans lequel se trouvait l’acteur au moment de sa disparition, elle a confié : «Personnellement, je pense qu'il est mort heureux. Je pense que dans les jours qui ont précédé son décès, il était heureux et excité par ce qui allait se passer ensuite.»

Un seul dîner tous les six depuis la fin de la série

Lisa Kudrow a par ailleurs révélé que les acteurs de «Friends» ne se sont rencontrés tous les six ensemble - en dehors de l’émission spéciale retrouvailles d’HBO diffusée en 2021 - qu'une seule fois après la fin de la série à succès. L'actrice, qui jouait la guitariste et chanteuse lunaire Phoebe Buffay, a expliqué qu'elle et ses co-stars Courteney Cox, David Schwimmer, Matt LeBlanc, Jennifer Aniston et Matthew Perry, s'étaient réunis une fois en 2014.

«Nous n'avons dîné tous les six qu'une seule fois auparavant, depuis la fin de l'émission», a fait savoir la star, qui ce soir-là a ressenti avec bonheur que rien n’avait changé entre eux. «Nous étions juste chez quelqu’un et nous avons dîné, comme si on ne s’était jamais séparés. C’était tellement génial que nous nous sommes dit que nous devrions faire cela plus souvent», a précisé l’actrice de 61 ans.

Visionnages nostalgiques

Lisa Kudrow a expliqué avoir revu les épisodes de «Friends» pour faciliter son travail de deuil après la disparition de Matthew Perry. Elle a cependant souligné qu’il lui était encore impossible d’en regarder certains du fait d’une charge émotionnelle trop intense qu'ils suscitent chez elle. «J’ai peur de ce que je vais en tirer», a-t-elle déclaré.

Un épisode est particulièrement cher à son cœur, celui du mariage de son personnage. «Quand Phoebe s'est mariée et qu'elle marchait vers l'autel avec ce grand sourire sur son visage, j'ai pleuré parce qu'elle était si heureuse (…) C'était vraiment touchant pour moi, elle méritait d'être aussi heureuse.»