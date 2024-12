«Noël dans un lit d'hôpital n'était pas ce que j'avais prévu» : Max George, chanteur du groupe The Wanted, annonce qu'il va subir une opération cardiaque

Deux ans après le décès de Tom Parker, membre du groupe The Wanted, son ancien collègue Max George a annoncé souffrir de problèmes cardiaques, nécessitant une opération urgente.

Une annonce choc. Après avoir combattu l' alcoolisme , Max George, membre du groupe pop britannique The Wanted, a annoncé à ses fans qu'il passerait Noël à l'hôpital pour subir une opération cardiaque. «Hier, je me suis senti vraiment mal et j'ai été emmené à l'hôpital. Malheureusement, après quelques tests, ils ont découvert que j'avais des problèmes cardiaques. Je dois encore passer de nombreux tests pour déterminer l’étendue des problèmes et l’intervention chirurgicale dont j’aurai besoin pour me remettre sur pied», a-t-il écrit sur Instagram.

Sans préciser la maladie exacte, le musicien a poursuivi : «Ce seront des semaines/mois difficiles… et Noël dans un lit d'hôpital n'était pas exactement ce que j'avais prévu ! Mais, comme toujours, je suis entourée d'amour et de soutien par ma merveilleuse partenaire Maisie [Smith], sa famille, ma famille et mes amis… et je suis à 100 % dans la meilleure position».

Mort de son ami et collègue Tom Parker en 2022

Malgré ce diagnostic, il reste optimiste : «Même si c'est un choc énorme et sans aucun doute un coup dur, je vais affronter cette épreuve de toutes mes forces. Je me considère très chanceux que cela ait été détecté à temps. Je m'excuse si je vous ennuie avec des mises à jour dans les semaines à venir. Je vais probablement passer un mois d'alité et je n'aurai pas grand-chose d'autre à faire ! Allons-y !», a-t-il conclu. Peu après, Max George a publié depuis son lit d'hôpital une plaisanterie sur la défaite de Manchester City lors d'un match, déclarant : «Je pense donc qu'ils essaient officiellement de me tuer... allez les gars».

Au fil des années, l'artiste a ouvertement évoqué sa lutte contre l'alcoolisme, révélant qu'il consommait jusqu'à «10 pintes et trois bouteilles de vin en une seule nuit». Il avait confié consommer de l'alcool pour «s'adapter» à la célébrité et pour l'aider à apaiser son anxiété pendant son «moment le plus bas». L'année dernière, il a décidé d'arrêter de boire, inspiré par le combat de son ami et ancien camarade de groupe, Tom Parker, décédé en 2022 à 33 ans des suites d'une tumeur du cerveau.

Le boys band The Wanted, formé en 2009, avait marqué les esprits en 2012 avec le tube Glad You Came. Après une séparation en 2014, Max et Siva Kaneswaran ont reformé le groupe cette année sous le nom de The Wanted 2.0, lançant une tournée à travers le Royaume-Uni. Toutefois, avec les récents soucis de santé de Max George, l'avenir de cette tournée reste incertain.