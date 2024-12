Affaire Diddy : le rappeur restera en prison jusqu'a son procès, après avoir abandonné son appel contre le refus de sa libération sous caution

Diddy a décidé de rester en prison jusqu'à son procès, prévu en mai 2025, en retirant volontairement son appel pour une libération sous caution.

Une décision inattendue. Incarcéré depuis le 16 septembre pour trafic sexuel, transport à des fins de prostitution et complot de racket, Sean «Diddy» Combs restera en détention jusqu'à son procès, prévu en mai 2025, après avoir retiré son dernier appel concernant sa troisième demande de libération sous caution, a rapporté People.

Un juge fédéral avait argué qu'il y avait «des preuves convaincantes de la propension de Combs à la violence ainsi que des risques sérieux de subornation de témoins. Les avocats du rappeur avaient proposé une caution de 50 millions de dollars et une assignation à résidence avec des restrictions «quasi totales», mais les procureurs ont soutenu que l'artiste avait déjà tenté de «saper l'intégrité» de l'affaire depuis sa détention et qu'il continuerait à le faire s'il était libéré.

En effet, Diddy aurait «initié et eu une communication inexpliquée» avec un témoin, appelé à témoigner devant le grand jury, constituant une violation des règles de la prison depuis son arrestation en septembre dernier.

Une possible subornation de témoins

Sa première demande pour être libéré sous caution avait été rejetée lors de son passage devant le tribunal fédéral le 17 septembre, un jour après son arrestation dans une chambre d'hôtel de Manhattan (États-unis). La seconde avait été rejetée un jour plus tard, le 18 septembre, en raison de préoccupations concernant une possible subornation de témoins.

Le rappeur est notamment accusé d'être le chef d'une «entreprise criminelle» qui lui aurait facilité l’abus sexuel, physique, émotionnel et verbal de ses victimes pendant plusieurs années. Il fait également face à des accusations de délits liés aux drogues, d'incendie criminel, de corruption, d'enlèvement, de travail forcé entre autres crimes.

Jay-Z, son ami de longue date, a également été accusé d'avoir violé une fille de 13 ans avec lui lors d'une fête après les MTV Video Music Awards de septembre 2000. Le rappeur a vigoureusement nié ces accusations, publiant une longue déclaration dimanche 8 décembre. «Ma femme et moi devrons nous asseoir avec nos enfants. L'une d'entre elles est à l'âge où ses amis vont sûrement voir la presse et poser des questions sur la nature de ces accusations, et expliquer la cruauté et la cupidité des gens. Je pleure une nouvelle perte d'innocence», a-t-il écrit.