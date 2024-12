«Il y a tellement de choses en jeu» : Zendaya révèle les coulisses du baiser à trois avec Josh O'Connor et Mike Faist dans «Challengers»

L'actrice Zendaya est revenue sur la scène virale du baiser à trois dans «Challengers», film durant lequel elle incarne Tashi, une ancienne star de tennis.

Dans une interview avec Nicole Kidman pour la série «Actors On Actors» de Variety, Zendaya a partagé le processus de tournage du baiser sulfureux avec ses co-stars, Josh O'Connor et Mike Faist, dans «Challengers». Elle y incarne Tashi, une ancienne star du tennis impliquée dans un triangle amoureux avec son mari Art et son ex-petit ami Patrick.

Zendaya breaks down the three-way kiss scene in #Challengers: “Really, it’s like a four, five, six, seven, eight, nine-way kiss, because there’s so many [crew members] on the other side.” #ActorsOnActorshttps://t.co/58hcgfKQuEpic.twitter.com/g3ruuEZc8t — Variety (@Variety) December 13, 2024

«On m'a beaucoup posé des questions sur la scène du baiser à trois dans «Challengers», et je réponds : "En fait, c'est un baiser à quatre, cinq, six, sept, huit, neuf", parce qu'il y a tellement de gens autour. Il y a une caméra, et je dois me déplacer en fonction de la prise. Je sais que lorsque je passe de Mike à Josh, quand la caméra arrive, je dois reculer. Il y a tellement de choses en jeu», a-t-elle expliqué à propos de la scène devenue virale sur les réseaux sociaux.

«Rue me colle à la peau»

À propos de son choix de participer à ce film, Zendaya a expliqué avoir trouvé le scénario à la fois «déchirant, drôle, sexy, et centré sur le sport, mais sans vraiment l'être». «C’était un personnage féminin qui ne s’excuse pas. Ce n’est pas comme si la blessure l’avait rendue ainsi ; elle est juste ce qu’elle est», a indiqué l'actrice.

En outre, elle s'est souvenue de son premier appel avec le réalisateur Luca Guadagnino, expliquant : «J’étais tellement nerveuse. Je me disais : "Peut-être qu’il ne veut pas travailler avec moi ! Et s’il ne m’aime même pas ?". Mais il avait une compréhension tellement profonde de ces personnages».

Zendaya a également parlé de son rôle de Rue dans «Euphoria», soulignant l'attachement profond qu'elle ressent pour ce personnage : «On s'habitue tellement à un personnage. C'est comme une peau que l'on enfile. Rue me colle à la peau. Je n'y pense pas tellement. C'est juste comme "Oh, elle est là maintenant". Même si c'était épuisant émotionnellement et physiquement, c'était tellement gratifiant. J'en étais si fière. Cela a touché les gens». Elle a ajouté : «Nous sommes censés faire une autre saison. Je n'en ai fait que deux, mais j'ai l'impression d'en avoir fait cinq».