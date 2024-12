«L'affaire est désormais entre les mains des forces de l'ordre» : Jamie Foxx blessé par un verre lancé lors de son dîner d'anniversaire

Alors qu’il fêtait son anniversaire dans un restaurant vendredi 13 décembre, Jamie Foxx aurait été blessé au visage, après avoir reçu un verre lors d’une altercation.

Plus de peur que de mal. Le dîner d'anniversaire de Jamie Foxx, organisé vendredi dernier, a tourné à la catastrophe après une bagarre avec d'autres clients dans un restaurant, a rapporté TMZ. «Jamie Foxx était à son dîner d'anniversaire quand quelqu'un d'une autre table lui a jeté un verre qui l'a atteint à la bouche. Il a dû recevoir des points de suture et se remet. La police a été appelée et l'affaire est désormais entre les mains des forces de l'ordre», a déclaré le porte-parole de la star auprès de nos confrères d'outre-Atlantique.

Selon un témoin de l'incident, le comédien s'était rendu au restaurant vendredi soir, accompagné de ses filles, Corinne et Anelise, ainsi que de son ex-compagne, Kristin Grannis, pour célébrer son 57ᵉ anniversaire. L'incident aurait été provoqué par des clients d'une autre table, qui se seraient montrés grossiers et irrespectueux. Jamie Foxx leur aurait demandé de se calmer en raison de la présence de sa famille, mais cette requête aurait provoqué des tensions, et l'un des individus aurait lancé un verre qui a atteint le comédien américain au visage.

La police a été appelée sur les lieux vers 22h au sujet d'une bagarre présumée à l'intérieur de l'établissement. Cependant, Jamie Foxx avait déjà quitté les lieux avant leur arrivée. Selon les informations, le nom de l'acteur apparaît dans le rapport d'agression établi à la suite de l'incident.

Un événement qui survient peu après la sortie d'une émission spéciale sur Netflix, «Jamie Foxx: What Had Happened Was...», sur son accident vasculaire cérébral provoqué par une hémorragie cérébrale en avril 2023 sur le tournage de «Back in Action».

Lundi 9 décembre, Jamie Foxx avait exprimé sa gratitude envers ses fans via une vidéo Instagram, déclarant : «Je veux juste dire merci à tous ceux qui ont prié. C’est une bénédiction d’être dans la position où je me trouve et de pouvoir vous raconter mon histoire à ma façon… J’espère que les blagues vous feront rire et j’espère que l’histoire vous inspirera. Cela a été un sacré voyage».