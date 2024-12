Sydney Sweeney répond aux critiques sur son corps après que ses photos en bikini sont devenues virales

Sydney Sweeney a répondu aux critiques moqueuses sur son physique alors qu'elle se prépare pour interpréter la boxeuse Christy Martin dans un prochain biopic réalisé par David Michôd.

Une réponse cinglante. Après que des photos d'elle en bikini ont suscité une vague de critiques sur les réseaux sociaux, Sydney Sweeney a réagi en publiant des extraits de ses entraînements intensifs pour son rôle de Christy Martin, légende de la boxe.

Dans un clip publié sur Instagram, la star d'«Euphoria» a posté des dizaines de captures d'écran des commentaires acerbes sur son corps. Parmi eux : : «Elle est tombée enceinte ? Piqué par un nid de guêpes ? Plongée dans une piscine remplie de beignets et de chips ?», «Sans artifice (maquillage, filtre et photoshop) elle est vraiment moche !», ou encore «Elle est extraordinairement moyenne, c'est pourquoi elle s'assure toujours que sa poitrine est la première chose à entrer dans n'importe quelle pièce».

En réponse à ces attaques, l'actrice a partagé des extraits de ses séances d'entraînement, où on la voit boxer sur un ring, frapper un sac, et s'exercer sur diverses machines. En story, elle a republié la vidéo avec la légende : «Forte Christy Martin».

Un engagement total

Sydney Sweeney a été choisi plus tôt cette année pour incarner Christy Martin, surnommée la «Rocky féminine». L'athlète est la première femme à être signée par le célèbre promoteur Don King, et la seule boxeuse à figurer en couverture de Sports Illustrated. En outre, elle a été intronisée au Temple de la renommée internationale de la boxe en 2020, première année où les femmes étaient sur le bulletin de vote.

«Au cours des derniers mois, j'ai été immergée dans l'entraînement pour donner vie à l'histoire d'une femme incroyable, une véritable championne qui a combattu des batailles à la fois sur et en dehors du ring. Son parcours est un témoignage de résilience, de force et d'espoir, et je suis honorée de me mettre à sa place pour partager sa puissante histoire avec vous tous», a-t-elle écrit sur Instagram en octobre, en légende d'un carrousel de photos d'elle arborant des cheveux châtain foncé avec une frange au lieu de ses boucles blondes. Les clichés mettaient également en avant sa transformation physique, notamment ses bras musclés.

En avril dernier, la productrice Carol Baum, à l'origine de films comme «Le père de» ou encore «Buffy contre les vampires», a violemment critiqué l’actrice lors d'une interview. «J'ai dit à ma classe : "Expliquez-moi qui est cette fille. Elle n'est pas jolie, elle ne sait pas jouer. Pourquoi est-elle si sexy ?», avait-elle notamment déclaré à des fans après la projection de son film «Dead Ringers» (1988).