«Cela n'aurait aucun sens» : Ellen Pompeo explique pourquoi elle ne quittera pas «Grey's Anatomy»

Célèbre pour son rôle dans la série télévisée «Grey's Anatomy» depuis ses débuts en 2005, Ellen Pompeo n'a pas l'intention de quitter le célèbre feuilleton de sitôt.

Bien que son personnage de Meredith Grey soit en retrait des écrans depuis 2022, Ellen Pompeo a expliqué à El País pourquoi elle n'avait pas l'intention de s'éloigner définitivement du drame médical.

«Cela n'aurait aucun sens, ni émotionnellement ni financièrement. La série a été diffusée plus d'un milliard de fois en 2024. Plus d'un milliard de fois. Les sociétés qui possèdent la série et la diffusent en streaming gagnent beaucoup d'argent grâce à nos images, nos voix et nos visages. Si je quittais complètement la série, tout le monde pourrait tirer profit de mon travail acharné pendant vingt ans, et moi, je ne gagnerais rien», a déclaré la comédienne.

Elle a poursuivi : «Pour moi, cela n'a aucun sens que tout le monde puisse profiter de mon travail. Et émotionnellement, cette série représente beaucoup pour les gens. Je souhaite cultiver un sentiment de reconnaissance envers elle».

Actuellement à sa 21e saison, «Grey's Anatomy» raconte la vie d'un hôpital universitaire fictif, le Seattle Grace, et de ses chirurgiens.

L'actrice la mieux payée de la télévision

Au cours de ses deux décennies d'existence, la série créée par Shonda Rhimes a connu de nombreux changements, mais parmi les acteurs les plus emblématiques se trouve Sandra Oh, Patrick Dempsey, Eric Dane, Chandra Wilson, James Pickens Jr., Kevin McKidd, Justin Chambers, Jesse Williams, Sara Ramirez et Jessica Capshaw.

Ellen Pompeo n'est apparue que dans huit épisodes de la saison 19, alors qu'elle tournait son nouveau feuilleton, «Great American Family», basée sur l'adoption de Natalia Grace, atteinte de nanisme, qui a été adoptée par une famille américaine à l'âge de sept ans en 2010, mais a été abandonnée par eux un an plus tard.

Malgré son départ, le personnage de Meredith Grey était de retour dans la saison 20. Dans la dernière saison, elle devrait apparaître dans au moins sept épisodes.

L'évolution de son rôle est survenue après qu'elle a négocié un contrat de 20 millions de dollars en 2017, faisant d'elle l'actrice la mieux payée de la télévision, gagnant 575.000 dollars par épisode.