«Il faut apprendre à se détacher de ce qui nous donnait tant d'espoirs» : Meghan Markle évoque dans son podcast sa fausse couche survenue en 2020

Meghan Markle est revenue comme rarement sur la fausse couche qu'elle a subie il y a près de cinq ans.

Des confessions inédites. Dans son podcast «Confessions of a Female Founder», Meghan Markle a évoqué les difficultés de maintenir une image publique tout en gérant en privé la peine d'une fausse couche.

«Je pense que, parallèlement, il faut apprendre à se détacher de la chose pour laquelle on a tant de promesses et d'espoirs et être capable d'accepter, à un moment donné, de laisser partir quelque chose que l'on a l'intention d'aimer longtemps», a-t-elle déclaré à son invitée, Reshma Saujani, fondatrice de «Girls Who Code» et présidente de «Moms First».

La duchesse de Sussex partage son fils, le prince Archie, 5 ans, et sa fille, la princesse Lilibet, 3 ans, avec son mari, le prince Harry.

En novembre 2020, Meghan Markle a partagé un récit personnel avec le New York Times, révélant qu'elle avait subi une fausse couche en juillet de la même année. Elle s'est souvenue d'une «forte crampe» qui l'a fait chuter au sol alors qu'elle portait Archie dans ses bras.

«J'ai su, en serrant mon premier enfant dans mes bras, que je perdais mon deuxième. Perdre un enfant, c'est vivre un deuil presque insupportable, vécu par beaucoup, mais dont peu parlent», a-t-elle écrit.

Dans le podcast, l'invitée a décrit le point de vue de la duchesse de Sussex sur sa fausse couche comme «vraiment perspicace», ajoutant qu'elle avait l'impression que la duchesse «lisait [ses] journaux intimes».

L'amour commun de la maternité

«Je ne pense pas que quiconque ait jamais vu les choses de cette façon, ni exprimé les choses de cette façon pour moi», a-t-elle confié, expliquant ensuite qu'elle avait confié son entreprise à son équipe pour «juste respirer» après une série de fausses couches.

Meghan Markle a déclaré qu'il fallait du «courage» pour demander de l'aide, partageant à cette occasion une citation tirée du livre pour enfants «Le garçon, la taupe, le renard et le cheval».

Lorsque Reshma Saujani a abordé l'idée qu'on peut être à la fois une femme de carrière et une épouse traditionnelle, elles se sont liées d'amitié grâce à leur passion commune pour la maternité.

«J'adore être maman. Oh mon Dieu ! J'adore être maman. C'est ce que je préfère», a déclaré la duchesse de Sussex, soulignant qu'il peut être difficile de se détacher de ses enfants, car ils occupent en permanence son esprit.

«Je fais défiler leurs photos sans fin sur mon téléphone. Et puis mon mari me dit : "Mon amour, tu peux juste t'accorder une minute ? Pourquoi n'irais-tu pas faire du sport ? Pourquoi n'irais-tu pas prendre un bain ?" Je sais, mais j'ai juste envie de câlins», a-t-elle poursuivi.

«C'est le paradigme de la parentalité qui est si intense, et je ne l'échangerais pour rien au monde. Mais je pense que ce qui est vraiment important dans ce que vous avez dit, et la pandémie a peut-être été l'élément qui a fait basculer les choses, c'est que lorsque l'on travaille à la maison et que l'on est parent à la maison, et que ces deux activités sont complètement convergentes, [cela] peut sembler incroyablement écrasant», a conclu Meghan Markle.