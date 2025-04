«Je détestais mon corps et j'en voulais simplement un autre» : Penn Badgley se confie sur sa lutte contre la dysmorphie corporelle

Penn Badgley a révélé son combat contre la dysmorphie corporelle, une obsession envers des défauts physiques, souvent imaginaires, perturbant significativement la vie quotidienne.

Devenu célèbre à l'âge de 20 ans dans la série à succès «Gossip Girl», Penn Badgley s'est confié concernant sa «dysmorphie corporelle non diagnostiquée par aucun médecin ni psychologue» lors d'une interview accordée au Guardian.

«Je sais que je détestais mon corps et que j'en voulais simplement un autre», a-t-il déclaré, expliquant qu'il avait pris du poids en réaction au divorce de ses parents lorsqu'il avait 12 ans selon lui, ainsi qu'à son isolement social en tant qu'enfant.

Plus tard, le comédien a essayé de ressembler aux stars qu'il admirait à l'écran même si «cela lui semblait impossible». «Il y a eu une période où, sortant de la dépression et de l'isolement, je me suis lancé volontairement, mais aussi propulsé, dans ce monde où plus je paraissais beau, conventionnellement, plus je pouvais réussir, plus j'avais de valeur. Impossible de dépasser la superficialité de ce travail, et si l'on en prend conscience, on ne peut s'empêcher de reconnaître la superficialité de notre culture, à cause de la façon dont elle récompense ce travail», a-t-il ajouté.

Penn Badgley a admis que son rôle de Dan Humphrey dans la célèbre série «Gossip Girl», mettant en scène des adolescents riches grandissant dans l'Upper East Side de New York, n'a pas apaisé son obsession pour son apparence. «Qu'était-ce que cette série, à part son esthétique ? C'était son truc, notre apparence à tous», a-t-il conclu.

L'acteur, incarnant désormais Joe Goldberg, un tueur en série traquant et assassinant des femmes dans «You», a déclaré qu'il aurait pu finir comme son personnage.

«C'est lui qui a officiellement défini ma trentaine. Il est possible que [Joe Goldberg] ait fait de moi une meilleure personne, car il a suscité beaucoup de réflexion», a-t-il déclaré, précisant qu'il «n'a jamais été question de dresser le portrait clinique d'un tueur en série».

«Il était inévitable que [ce personnage] soit un exercice pour comprendre toutes les choses que je veux éviter. C'est assez évident à dire, comme ne pas tuer, ne pas manipuler, ne pas être un prédateur. Mais ce que j'ai dû faire, c'est essayer de comprendre, d'une certaine manière, d'où viennent ces choses. J'ai trouvé des similitudes et j'ai dû comprendre comment il était possible que je finisse de cette façon, plutôt que comme je suis», a-t-il ajouté.

«J'ai réfléchi à ce que signifie être un homme, un père et un mari»

Concernant le programme à succès, Penn Badgley a déclaré : «En fin de compte, la série parle d’idées fausses ou de mythes modernes sur l’amour et sur la masculinité. J'ai réfléchi à l'amour et à ce que cela signifie, et à ce que signifie être un homme, un père et un mari, [alors que] toutes ces choses commençaient également à m'arriver dans la vraie vie».

Le méchant de la série fait même l'objet d'une admiration parmi le public, une tendance que la star trouve déconcertante. «C'est ce que j'ai essayé de comprendre. Je pense que nous devons tous nous interroger sur l'intérêt d'explorer le côté obscur de la nature humaine. Je pense que nous devons explorer le côté "lumineux", et je n'entends pas "lumineux" au sens où il serait ténu ou aurait une gravité moindre», a-t-il expliqué.

«La série est de son temps. Le monde s’intensifie politiquement, et je ne pense pas que cette série aurait du sens dès à présent. Elle s’arrête maintenant. La façon dont elle joue avec la question de la récompense des méchants était plus ludique il y a huit ou dix ans. Ce n’est plus aussi ludique aujourd’hui, et les enjeux sont bien plus importants, et je suis content que nous n’allions plus jouer avec. Et pour cette raison, je suis vraiment content qu’elle s’arrête», a-t-il conclu.

La dernière saison de «You» sera diffusée le 24 avril sur Netflix.