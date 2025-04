Kate Middleton vante les bienfaits de la nature dans une vidéo postée sur son compte Instagram

Kate Middleton évoque les bienfaits de la nature et sa «connexion» à l’environnement dans un clip posté le 14 avril sur YouTube et Instagram.

En rémission d'un cancer, Kate Middleton célèbre la nature et ses bienfaits dans une nouvelle vidéo tournée en compagnie de scouts, dont elle est la co-présidente de l'association au Royaume-Uni depuis 2020.

«Je ressens une connexion très spirituelle, intense et émotionnelle à cet environnement», déclare l’épouse du prince William, qui apparaît en bonne forme alors que le groupe se trouve sur les rives du lac de Windermere, dans le nord-ouest de l’Angleterre.

«Tout le monde n’a peut-être pas ce genre de relation avec la nature. Mais c’est tellement important pour moi, c’est un endroit d’équilibre où je trouve une sorte d’apaisement et de reconnexion dans ce monde en constante évolution», poursuit la princesse de Galles, casquette gavroche vissée sur la tête et chaussures de randonnée aux pieds pour une promenade en forêt.



«Passer du temps dans la nature procure un sentiment d'équilibre et d'appartenance. Pour les jeunes, l'accès à la nature est essentiel pour développer leur confiance en soi, leurs compétences de vie et leur sens des perspectives. C'est pourquoi des organisations comme @scouts sont si importantes», a ajouté la maman de George (11 ans), Charlotte (9 ans) et Louis (6 ans) en légende de la vidéo.

Ce n’est pas la première fois que la princesse montre son attachement à la nature dans ses publications, comme avec la photo prise en pleine forêt par son fils Louis, postée le 3 février dernier à l’occasion de la Journée mondiale contre le cancer. «N’oubliez pas de prendre soin de tout ce qui se trouve au-delà de la maladie», avait-elle légendé le cliché, appelant ses abonnés à prendre soin de l’environnement.