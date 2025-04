Lenny Kravitz ouvre les portes de sa sublime maison parisienne

Lenny Kravitz a fait visiter à AD Magazine son incroyable hôtel particulier, situé dans le XVIe arrondissement de la capitale.

Le chanteur américain Lenny Kravitz est amoureux la France depuis 1989, année où il était venu pour la promotion de son premier opus, «Let Love Rule». Au début des années 2000, il a ensuite eu le coup de foudre pour une sublime demeure de la capitale dont il a accepté d’ouvrir en grand les portes au magazine AD, spécialisé dans le design et la déco.

«Il s'agissait du somptueux hôtel particulier de la comtesse Anne d'Ornano, veuve et ancienne maire de Deauville, une merveille des années 1920 nichée dans une impasse verdoyante, à proximité de plusieurs ambassades, dans le conservateur 16e arrondissement», explique l'interprète de «Are You Gonna Go My Way». «Ses enfants étant grands, la comtesse se sentait mieux dans sa propriété normande, avec ses jardins poétiques signés Louis Benech, que dans sa maison parisienne, et avait décidé de vendre. L'agent m'a dit : ‘Ce n'est pas encore sur le marché, et ce genre de chose n'arrive qu'une fois par génération’, raconte-t-il. Je m'arrête, elle me montre l'immeuble. Je lui demande : ‘D'accord, à quel étage ?’, pensant que c'est un appartement. Elle me répond : ‘C'est tout.’ J'ai répondu : ‘Non, non, non, non, pas possible.’ Et elle a dit ‘S'il vous plaît, entrez et regardez.’ Je suis entré et j'ai dit :’"C'est ma maison.’ Spirituellement, j'ai su.»

Un esthète

Âgée de 60 ans, Lenny Kravitz, qui passe l'autre moitié de l'année dans sa propriété d'Eleuthera, aux Bahamas, et visite occasionnellement un ranch qu'il possède au Brésil comme le rapporte AD, cultive depuis de nombreuses années le goût des belles choses. Grand amateur d’art et de décoration il a d’ailleurs fondé en 2003, Kravitz Design, un studio spécialisé dans l'aménagement.

«L'élégance pleine d'âme était la philosophie de Kravitz, qui a rempli sa maison de photographies, d'œuvres d'art et d'objets le reliant à ses ancêtres et aux personnalités influentes de sa vie», écrit la journaliste d’AD. «Cependant, le véritable cœur et l'âme de la maison se trouvent au rez-de-chaussée, dans la chaufferie que Kravitz a transformée en son propre bar clandestin.»

Il a donc façonné avec beaucoup d’amour et de minutie sa propriété pour en faire un lieu à la fois chic et rock. La vidéo de la visite (à voir ci-dessus) commence par l’imposant hall d'entrée, et son bel escalier au pied duquel trône un majestueux piano, fruit de la collaboration de l’artiste avec Steinway & Sons, le Kravitz Grand, une édition limitée en érable dur, ébène de Madagascar et bronze.