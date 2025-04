Mort de Gene Hackman et de sa femme Betsy Arakawa : le chien du couple filmé par la police en train de «garder» le corps de la pianiste

Le chien de Gene Hackman et de sa femme Betsy Arakawa a été filmé en train de surveiller les corps sans vie du couple, le jour de leur découverte par la police.

Des images macabres. Une vidéo de la police de Santa Fe (Nouveau-Mexique) découvrant les corps inanimés de Gene Hackman et sa femme Betsy Arakawa, ainsi que de leur berger allemand Zinna le mercredi 26 février, dans leur résidence, a été dévoilé par le média TMZ. Les deux autres chiens, Nikita et Bear, étaient vivants et erraient dans la propriété.

Les images de la caméra corporelle des autorités montrent leur entrée dans la maison, où ils ont d'abord trouvé le corps de la défunte pianiste près d'une salle de bain, avec un des chiens à ses côtés. Un policier a déclaré que l'animal assis calmement «protégeait» sa maîtresse et paraissait «plutôt amical».

Le corps du comédien a rapidement été retrouvé ensuite dans la cuisine. Une troisième chienne a été retrouvée mort dans une cage, où elle avait été placée pour du repos après une opération chirurgicale majeure en janvier.

Une maison singulière

En outre, certaines parties de la maison semblaient négligées, avec des vêtements jetés sur des chaises, du linge de nettoyage à sec avec les sacs encore entassés dans un grand placard et des sacs en papier alignés sur le sol de la cuisine tandis que des fruits et légumes pourris étaient laissés sur un comptoir. Une taie d'oreiller sur un lit défait semblait avoir des taches de sang, tandis que des piles de papiers se trouvaient sur l'une des niches du chien du couple.

D'autres images montraient un test COVID-19 ouvert et un e-mail envoyé par l'épouse indiquant qu'elle craignait que son mari âgé soit atteint du virus. «G s'est réveillé aujourd'hui avec des symptômes grippaux/rhume, et a fait un test Covid négatif. Mais par mesure de précaution, je devrai annuler mon rendez-vous demain et le reporter, disons dans deux semaines, la dernière semaine de février si un rendez-vous est disponible… Merci !», avait-elle écrit à un destinataire non identifié.

Les images ont révélé une collection impressionnante de rubans de récompense pour le dressage canin. On y voyait aussi une table de billard, des bornes d'arcade, un piano et divers appareils de fitness, dont un vélo d'appartement. Parmi les effets personnels, on distinguait de nombreux livres, des photos du couple avec leurs chiens, des statuettes et figurines variées, des plantes et un exemplaire du Santa Fe New Mexican daté du 11 février.

Cependant, d'autres parties de la propriété semblaient presque intactes et ordonnées, selon la vidéo.

Les autorités ont confirmé le 7 mars que Betsy Arakawa était décédée d'un hantavirus foudroyant du à la présence de plusieurs rongeurs morts et des nids dans toute la propriété résidentielle, selon un rapport obtenu par le site américain TMZ.

Les deux autres chiens en sécurité

Son célèbre époux, probablement resté seul à la maison avec le corps sans vie de son épouse pendant plusieurs jours, est décédé d'une grave maladie cardiaque, d'hypertension artérielle et d'une maladie d'Alzheimer avancée.

Leur chienne Zinna est décédée de déshydratation et de faim quelques jours avant lui, avait indiqué précédemment le service de contrôle des animaux du comté de Santa Fe.

Les héritiers ont indiqué que les canins survivants avaient été transportés dans une garderie pour animaux et pris en charge par un ami de la famille avant d'être placés.

«Suite aux nombreuses demandes d'information concernant les chiens des Hackman, Bear et Nikita ont été placés dans des foyers appropriés. Tous deux sont sains et saufs et s'adaptent à leur nouvel environnement», a déclaré un représentant personnel des successions dans un communiqué, obtenu par le média américain People.

Gene Hackman avait pris sa retraite d'acteur en 2004, au côté de son épouse depuis 1991.