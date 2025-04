«J'arrive même pas à rire» : Lil Nas X souffre d'une paralysie faciale depuis lundi

Le rappeur Lil Nas X a révélé sur les réseaux sociaux souffrir d'une paralysie partielle du visage, dont la cause reste inconnue.

Plus de peur que de mal. Connu pour ses coups d'éclat réguliers sur la toile, Lil Nas X, de son vrai nom Montero Lamar Hill, a inquiété ses fans en révélant souffrir d'une paralysie partielle du visage depuis le lundi 14 avril.

Dans une vidéo publiée sur Instagram, le rappeur de 26 ans est apparu dans son lit d'hôpital, tentant de sourire, mais seulement une moitié de son visage s'exécute, tandis que l'autre reste immobile. «Tellement perdu le contrôle du côté droit de mon visage», a-t-il écrit en légende.

«Au fait, c'est moi qui esquisse un grand sourire. C'est genre, c'est quoi ce bordel ? J'arrive même pas à rire, mec. C'est quoi ce bordel ? Oh mon Dieu», peut-on l'entendre dire dans le clip.

Lil Nas X reveals he’s lost control of the right side of his face. pic.twitter.com/qSBc7cEs3U

