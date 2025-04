«Merci pour l'un des moments les plus significatifs de ma vie» : Blake Lively réagit à sa présence dans le classement des 100 meilleures personnalités de l'année du magazine Time

Blake Lively s'est exprimée après avoir été nommée l'une des 100 personnes les plus influentes du magazine Time en 2025.

Un honneur inattendu. Après avoir été nommée parmi les 100 personnalités marquantes de cette année par le magazine Time, Black Lively a partagé un message touchant sur Instagram mercredi.

«C'est un honneur d'être reconnue dans la liste @time 100 pour 2025. Faire l'objet d'un article de la part de la grande @sherrilynifill n'est pas quelque chose que je prends à la légère. Son travail a façonné notre nation», a-t-elle écrit en légende d'un carrousel de photos.

En tant qu'«être humain, femme, mère, leader, combattante, guérisseuse, preneuse de risques et créatrice de rêves» l'avocate a «façonné [son] cœur et aussi [sa] résilience pour ne jamais cesser de croire en un avenir meilleur et plus sûr pour tous».

Pour conclure son message, Blake Lively a indiqué : «Merci @time et merci @sherrilynifill pour cet hommage qui m'a offert l'un des moments les plus surréalistes et les plus significatifs de ma vie. La petite fille que j'étais à 10 ans aurait été vraiment époustouflée».

«La Blake Lively que je connais est une experte des problèmes les plus complexes de notre pays»

Dans une story Instagram, la star de «Gossip Girl» a ajouté : «Je suis capable de voir ce moment, presque en regardant en arrière depuis le futur, ou en regardant vers l'avenir depuis l'enfance, et depuis chaque période, je peux voir à quel point c'est profond pour moi. Pas seulement d'être incluse, mais d'avoir une voix. C'est une chance, alors que cela devrait être une évidence. Merci à @time et à chacun d'entre vous qui encouragez ceux qui vivent avec audace, même quand cela fait peur».

Sherrilyn Ifill a rédigé à propos de la contribution de Blake Lively dans le quotidien britannique : «Je ne connais pas la Blake Lively du tapis rouge. Ni du Met Gala. Je n'ai jamais regardé «Gossip Girl». La Blake Lively que je connais est une philanthrope et une experte des problèmes les plus complexes de notre pays».

Elle a ensuite salué le travail caritatif, dans lequel l'actrice et son mari, Ryan Reynolds, sont impliqués. «Elle et son mari ont contacté le Fond de défense juridique de la NAACP en 2019. J'avais reçu plusieurs appels de ce type, car notre lutte contre la suppression des votes et les violences policières était au cœur de l'attention nationale. Je suis toujours curieuse de savoir quelles recherches les célébrités effectuent avant de proposer leur soutien par téléphone», a poursuivi l'avocate.

Instagram / Blake Lively

«Ceux avec qui j'ai gardé des relations sont ceux qui, comme Blake, ont vraiment fait leurs devoirs. J'ai immédiatement admiré sa curiosité et son travail sincère pour comprendre les conditions qui façonnent ce pays», a-t-elle conclu.

Une bataille juridique contre Justin Baldoni

L'inscription de Blake Lively dans cette prestigieuse liste intervient dans un contexte de bataille juridique contre Justin Baldoni, sa co-star et réalisateur de «Jamais plus». À la fin de l'année dernière, elle a intenté une action en justice contre lui pour harcèlement sexuel. Elle l'accusait d'avoir créé un «environnement de travail hostile» et de lui avoir causé une «grave détresse émotionnelle» lors de leur collaboration sur le film à succès.

Le comédien a répliqué en janvier en poursuivant sa partenaire à l'écran, son mari et son attachée de presse, Leslie Sloane, pour 400 millions de dollars de dommages et intérêts. La plainte incluait des accusations d'extorsion civile, de diffamation, d'atteinte à la vie privée sous fausses informations et d'autres griefs.

Il a également attaqué le New York Times pour 250 millions de dollars en raison de sa couverture des allégations de Blake Lively. Un porte-parole du magazine a déclaré que le journal prévoyait de «se défendre vigoureusement contre cette action en justice».

Le procès des deux personnalités aura lieu le 9 mars 2026.