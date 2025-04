«Nous ne savions pas qui était ce type» : le frère de Michelle Obama pensait que sa relation avec Barack Obama serait de courte durée

Craig Robinson, le frère de Michelle Obama, ne pensait pas que sa sœur et Barack Obama formeraient un jour le couple influent qu'ils sont devenus.

Dans son podcast «IMO», co-animé avec sa sœur, Craig Robinson, le frère aîné de Michelle Obama, a confié que sa première impression de Barack Obama n'était pas celle d'un partenaire à long terme pour sa sœur.

«Mich commence à sortir avec Barack, et nous ne savions pas qui était ce type. On se dit : "Barack ? Qui a un nom comme Barack ?". Et je me disais que ça allait durer environ un mois, comme la plupart de tes relations», a-t-il déclaré. L'ancienne première dame, pas d'accord avec son frère, lui a répliqué : «Ce n'est pas vrai. J'ai eu beaucoup de petits amis à long terme».

Craig Robinson a ajouté que leur défunte mère, Marian Robinson, était heureuse que le compagnon de Michelle soit «grand», étant donné que Michelle Obama mesure 1,80 mètre. «Mich dépassait généralement ses autres petits amis. Et je me suis dit : "C'est dommage que ça ne dure pas"», a-t-il précisé.

Le directeur exécutif de l'Association nationale des entraîneurs de basket-ball a ensuite révélé que leur père, Fraser Robinson III, lui avait enseigné que l'on pouvait en apprendre beaucoup sur une personne par sa façon de jouer au basket-ball. Cependant, il n'avait pas prévu de jouer avec l'homme d'État américain jusqu'à ce que sa sœur l'y incite.

«Au début, j'ai dit : "Pas question. Je ne vais pas faire le sale boulot à ta place. S'il s'avère que c'est un sale type, ce n'est pas moi qui le dirai". Et tu as dit : "Viens, s'il te plaît." Et j'ai fini par acquiescer», a-t-il raconté.

Des rumeurs de divorce

«Nous avons évidemment pris beaucoup de plaisir à jouer. Ce que j'ai appris, c'est qu'à part le fait qu'il soit gaucher et qu'il ne puisse pas du tout aller à droite, le plus important, c'est qu'il avait l'esprit d'équipe. Il s'est bien intégré. J'ai donc pu vous dire que tout s'est bien passé, et la suite appartient à l'histoire», a conclu l'ancien basketteur.

Michelle et Barack Obama se sont unis en 1992, avant d'agrandir leur famille avec Malia en 1998, puis Sasha en 2001. En 2009, Barack est devenu le 44e président des États-Unis. Après deux mandats, il a quitté ses fonctions à la Maison Blanche en 2017.

Plus tôt ce mois-ci, l'ancienne avocate a évoqué sa nouvelle indépendance depuis son retrait de la vie politique, qui a alimenté les rumeurs de divorce avec son époux, après plus de trente ans de mariage.

«C'est la première fois de ma vie que je fais tous mes choix [...] C'est la chose avec laquelle nous luttons en tant que femmes : décevoir les gens. À tel point que cette année, les gens ne pouvaient même pas imaginer que je faisais un choix pour moi-même. Ils ont dû supposer que mon mari et moi allions divorcer», a-t-elle confié dans le podcast «Work in Progress» de Sophia Bush.

«Cela ne pouvait pas être une femme adulte qui prenait elle-même une série de décisions, n'est-ce pas ? Mais c'est ce que la société nous fait subir», a-t-elle poursuivi.