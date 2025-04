Haley Joel Osment : l'ex enfant star du film «Le sixième Sens» s'exprime après son arrestation

Haley Joel Osment, star du film «Le Sixième Sens», rompt le silence suite à son arrestation le 8 avril dernier dans une station de ski californienne.

L’ex enfants star du film «Le Sixième Sens» est dans la tourmente. Haley Joel Osment, désormais âgé de 37 ans, se dit horrifié par ses actes et présente ses excuses pour son comportement et les propos tenus alors qu'il n’était apparemment plus maître de lui-même le 8 avril dernier.

L'acteur a ce jour-là été arrêté dans une station de ski californienne pour état d'ivresse sur la voie publique. Dans les images tournées par la police lors de son interpellation et mises en ligne par TMZ on peut l'entendre dire à plusieurs reprises : «Je suis attaqué.» Lorsqu'on lui demande son nom, il répond à plusieurs reprises : «Je suis américain». Depuis l'intérieur de la voiture de police, on entend ensuite l'acteur dire : «Je suis kidnappé par un putain de nazi», et plus tard, il lance à l'officier une insulte antisémite.

«Je suis absolument horrifié par mon comportement. J’ai usé d’un langage d’un langage irrespectueux en plein blackout», a fait savoir jeudi Haley Joel Osment dans une déclaration relayée par le magazine People.

Période difficile

L’acteur fait partie des nombreuses personnes qui ont perdu leur maison plus tôt cette année dans les incendies qui ont ravagé une partie de Los Angeles. «Ces derniers mois de deuil et de déracinement m'ont profondément anéanti», dit-il pour expliquer son mal-être actuel.

«Mais ce n'est pas une excuse pour utiliser ce mot répugnant. Du fond du cœur, je présente mes excuses à tous pour cette blessure. Ce que j'ai dit n'était que des absurdités – j'ai laissé tomber la communauté juive et cela me bouleverse. (…) je promets de réparer ma terrible erreur.»

Il a été indiqué il y a une semaine que Haley Joel Osment allait être poursuivi pour ivresse sur la voie publique et possession de cocaïne. Il sera traduit en justice le 7 juillet.